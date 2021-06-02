Дженнифер Энистон показала уникальные фото со съемок спецвыпуска "Друзей"

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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В сети появились редкие кадры со съемок сериала

Известная американская актриса Дженнифер Энистон поделилась редкими фотографиями, которые были сделаны во время съемок спецвыпуска сериала "Друзья. Воссоединение". Так, главные герои снова позировали все вместе спустя много лет.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала соответствующие кадры. На одном из снимков она появилась вместе с пятью другими "друзьями" – Джоуи (Мэтт Леблан), Россом (Дэвид Швиммер), Чендлером (Мэтью Перри), Моникой (Кортни Кокс) и Фиби (Лиза Кудроу). Можно заметить, как известные актеры изменились за этот период времени.

Дженнифер Энистон поделилась редкими фотографиями.
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Главные герои сериала "Друзья".

Кроме того, в съемках приняли участие также канадский поп-певец и автор песен Джастин Бибер и его супруга Хейли.

Бибер с супругой Хейли принял участие в съемках.

Напомним, сериал "Друзья" выходил на телевидении с 1994 по 2004 годы, он считается культовым и лучшим среди комедийных фильмов за всю историю кинематографа.

Стриминговая платформа HBO возродила легендарную ленту с теми же актерами и декорациями, которые были в сериале много лет назад. Документальный спецэпизод американского ситкома "Друзья: Воссоединение" вышел 27 мая и уже сейчас серия доступна для просмотра в Украине.

Дженнифер Энистон поделилась редкими фотографиями со съемок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, в каких нарядах появились главные герои легендарной американской комедии "Друзья" в первом сезоне, который вышел на экране еще в сентябре 1994 года. Так, на съемочной площадке актеры носили яркую одежду, которая была в моде в то время.

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