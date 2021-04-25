В сети бурно обсуждают изменившуюся внешность Зака Эфрона

Американский актер Зак Эфрон изменился до неузнаваемости – в сети бурно обсуждают "новое" лицо звезды, сравнивая его старые фото. На днях он записал видео в поддержку Дня Земли, в котором фанаты были шокированы внешним видом.

Несмотря на то, что в видео Зак Эфрон выступил буквально пару секунд, все же поклонники заметили явные изменения в лице актера – одни утверждают, что он прибегнул к инъекциям ботокса, а другие же уверены, что такие изменения понесла старая травма в виде сломанной челюсти. Есть и те, кто отказывается верить, что на видео действительно выступал Эфрон.

Некоторые поклонники утверждают, что такие изменения во внешности могли быть связаны с недавним расставанием с возлюбленной Ванессой Валладерес. Пара была вместе около десяти месяцев.

Как раньше выглядел Зак Эфрон:

Коротко о знаменитости:

Зак Эфрон – американский актер, известный по фильмам из серии "Классный мюзикл", фильмам "Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда", "Счастливчик", "Этот неловкий момент", "128 ударов сердца в минуту", "Папе снова 17", "Старый Новый год", "Лак для волос", "Соседи. На тропе войны", "Дедушка лёгкого поведения", "Свадебный угар", "Спасатели Малибу", "Красивый, плохой, злой", а также по роли в телесериале "Вечное лето".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Деми Мур вышла на подиум после неудачной пластики – актриса изменилась до неузнаваемости.