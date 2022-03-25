В сеть слили номер одной из самых главных пропагандисток Кремля Скабеевой

Украинская журналистка и пиарщица Анна Салата опубликовала номер одной из главных пропагандисток Кремля Ольги Скабеевой. Украинка, которая обожает разыгрывать пропутинских звезд, призвала подписчиков также немного попранковать.

Номер телефона Салата получила из своих источников и уже даже успела написать ведущей программы "60 минут". Сообщение появилось в ее Telegram-канале (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Вечер перестает быть томным! Подгон на вес золота – прекрасна Скабеева. Развлекайтесь, мои друзья", – написала пиарщица.

В свою очередь, она обратилась к пропагандистке с предложением спеть на украинском канале "паляниця й полуниця, колядница й зализниця" якобы по личной просьбе диктатора Путина. В шутке говорилось, что он осудит телеведущую на 15 лет в случае отказа.

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Интересно, что сама Скабеева подумала, что ей начали писать "боты", а не настоящие люди, осуждающие деятельность звезды пропагандистских программ.

Отметим, что над бредом, который каждый раз придумывает в своих эфирах рупор Кремля, смеются уже не только украинцы, но и ее соотечественники. Так, участница российского реалити "Дом-2" и телеведущая Алена Водонаева в свой Telegram-канал выложила сообщение о работе Скабеевой со "скотом".

Отметим, что россияне в комментариях подтвердили, что пропагандистка и сейчас продолжает говорить со "скотом", но это уже целевая аудитория программы "60 минут".

Кстати, Алена Водонаева ранее намекала, что осуждает войну против Украины, но не может сказать этого вслух из-за "быстро изданного закона", предусматривающего до 15 лет заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, пиарщица Анна Салата уже не впервые разыгрывает российских артистов, поддерживающих захватническую политику РФ в Украине. С ее лучшими шутками можно ознакомиться в материале.

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