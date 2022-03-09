Звезда 'Дом-2' Алена Водонаева намекнула, что не поддерживает войну России против Украины

Бывшая участница российского реалити "Дом-2" и телеведущая Алена Водонаева намекнула, что не поддерживает развязанную Россией войну в Украине, однако выразила недовольство осторожно из-за "быстро состряпанного закона", призывающего к ответственности людей, негативно реагирующих на так называемую "спецоперацию". Также звезда заявила, что ее мнение не является экспертным, поэтому она ждет "тот день, когда все договорятся".

Соответствующий комментарий прозвучал под одним из постов в ее Instagram. Водонаева утверждает, что ей надоели вопросы о позиции по поводу войны (чтобы посмотреть фото, докройте до конца страницы).

Один из подписчиков знаменитости призвал ее определиться, поддерживает ли она действия президента страны-оккупанта В. Путина, ведь молчания поклонники не поймут.

Водонаева ответила: "Я жду день, когда все договорятся. Как это можно комментировать? Выглядеть дурой со своим "экспертным" мнением относительно этой ситуации?".

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Экс-учасница российского реалити апеллировала к новосозданному закону об уголовной ответственности за "фейки о действиях российской армии", за которые можно сесть в тюрьму на срок до 15 лет.

"Вы же знаете, что у нас быстренько состряпали закон, из-за которого можно улететь жалко и надолго. Я стараюсь независимо (насколько это возможно) и безопасно вести свой Telegram-канал, освещая события, в том числе и о "спецоперации" в Украине" – написала телеведущая.

Также она пожаловалась на панические атаки, из-за которых даже перевезла сына к отцу, ведь "в таком состоянии" не может за ним ухаживать.

Отметим, что в своем личном канале знаменитость часто публикует новости об антивоенных митингах, санкциях и проблемах, которые могут возникнуть у россиян из-за бойкотирования РФ миром.

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