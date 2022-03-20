"Привет! Я правнучка Гитлера!" Как украинская пиарщица доводит до истерик российских звезд-фанатов Путина. Эксклюзив

Украинская журналистка и пиарщица Анна Салата разыгрывает российских артистов, которые поддерживают захватническую политику РФ в Украине. Менеджер является акулой в сфере шоу-бизнеса и знает обо всех скандалах с участием знаменитостей.

В интервью OBOZREVATEL создательница Telegram-канала "Я вам пишу!" рассказала о реакции звезд на розыгрыши. Салата делится с подписчиками своими пранками и обнародует телефоны звездных кремлевских друзей.

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На ее сообщения ответила скандальная российская телеведущая Дана Борисова, Яна Рудковская, а также супруга певца Стаса Михайлова, а около 95% блокировали ее контакт. Номера пророссийских селебрити журналистка находила в своей телефонной книге, некоторые сливали российские организаторы под грифом "секретно" или делились украинские топ-звезды.

До начала войны на Донбассе Салата была редактором журнала "Сериал", тогда дружила со многими знаменитостями, в том числе со звездой сериала "Интерны" Иваном Охлобыстиным, который потом стал рупором Кремля и выражал ненависть к украинцам. С 2014 года журналистка переквалифицировалась в пиар-менеджера и организатора вечеринок, но не ездила с концертами в страну-агрессора.

Пранк над Данной Борисовой

Анна Салата в шутку написала Дане Борисовой о ее бывшем возлюбленном – российском олигархе Алексее Морозове, который якобы платил ей деньги за разные виды сексуальных утех. Сообщение задело скандальную ведущую, и она ответила.

"Я наступила на триггер, когда обратилась к Борисовой от имени помощницы олигарха, с которым она будто спала за деньги", – отметила Салата. В следующем сообщении она рассказала, как живут украинцы после наступления российских захватчиков.

"Я всегда уважала российских артистов, но на днях ваши войска е*нули по жилым домам, где погибли дети и пожилые люди. Дана, вы были в Украине и зарабатывали деньги, вы любили нашу страну, а теперь верите, что Россия права? Весь мир закроет границы и вы не сможете попасть некуда, понимаете? – обратилась к Борисовой украинская журналистка.

Российская звезда ответила, что она не меняет своих убеждений и дальше будет на стороне России. Ранее Борисова признавалась в своем Instagram, что "скорее поддерживает" инициативу проведения "спецоперации" в Украине.

Пранк со Стасом Михайловым

Украинская пиарщица обратилась к певцу Стасу Михайлову, который был любимцем женщин в Украине, а сейчас у него на аватарке президент РФ Владимир Путин. Анна Салата написала исполнителю от имени его немецких поклонниц из вымышленного движения "Fuhrermutter".

"Россия – новый Третий рейх! А Владимир Путин – наш новый Адольф Гитлер! Хотим позвать вас на закрытую вечеринку "Фашизм – наше будущее" за любой гонорар", – обратилась к пророссийскому исполнителю Салата и отметила, что Германия запрещает полеты для россиян, но фанатки готовы тайно перевезти его через границу.

Жена Стаса Михайлова, у которой 500 тысяч подписчиков в Instagram, выложила в сторис это сообщение и удивилась, что немки писали с украинского номера. Салата ответила: "Ирина, а чего вы читаете сообщение своего мужа? Неужели в ваших отношениях нет доверия?"

Избранница Михайлова обнародовала также телефон "хейтера" из Украины. Анна Салата ожидала нашествия звонков из РФ, но был только один храбрец. Он позвонил по телефону с угрозами, но, не найдя аргументов на слова журналистки, бросил трубку.

Кого еще разыгрывала пиарщица

Телеведущая Яна Рудковская пожаловалась журналу Super на атаку "хейтеров" из Украины – Анна Салата просто предложила ей показать фильм о событиях в нашей стране, где среди приглашенных гостей в кинотеатре будут 5-7 тысяч гробов с российскими солдатами.

В чате коллег-пиарщиков Салата нашла номер менеджера Тины Канделаки. Как известно, она поддержала российские власти и войну против Украины. Журналистка написала концертному директору от имени фанатки фашизма – правнучки Гитлера Анны Фурии, однако ответа не получила.

Также Салата шутила над Игорем Николаевым, прислав новую версию его песни "5 причин". Пиарщица подарила новый текст песни члену партии "Единая Россия". Она писала еще многим пророссийским звездам, среди самых известных – Олег Газманов, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, группа "Любэ" и Николай Басков.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в сеть слили номера Егоровой, Баскова, Канделаки и других звезд. Украинцы звонили и писали деятелям культуры и политикам, которые открыто поддержали военное вторжение России в Украину.

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