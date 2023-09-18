В сеть слили информацию, почему предательница Яна Соломко сбежала из России и пытается задобрить украинцев

Певица Яна Соломко, родом с Полтавщины, недавно переехала из России в США и "переобулась" в истинную украинку. Блогер Богдан Беспалов раскрыл новые детали побега Яны в Америку и узнал, почему же предательница снова заговорила по-украински.

Об этом знаменитость рассказал в своем новом видео BespaLOVmedia со ссылкой на друзей, когда-то сотрудничавших с бывшим лейблом певицы. Они поделились информацией о неудачной карьере Соломко в Москве.

По их словам, лейбл Первый музыкальный подписал Яну Соломко под псевдонимом SOYANA в 2019 году. На нее делали большие ставки, продвигали на проходивший в Баку фестиваль "Жара", однако больших средств не вкладывали, чтобы не прогореть в случае неудачи. Соломко достаточно активно выступала в московских клубах с 2019 года, однако ее карьера так и не пошла вверх.

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В 2022-м к SOYANA как автор песен присоединился украинский продюсер-предатель Юрий Бардаш. Это была последняя попытка лейбла реанимировать неудачный проект. Но даже песни Бардаша не спасли: этим летом дирекция Первого музыкального слила Яну, оставив её у разбитого корыта. На волне неудач Соломко придумала "План Б": уехала в Штаты, ведь у её дочери есть американское гражданство.

Однако в США SOYANA якобы оказалась никому не нужной, поэтому прислушавшись к своим друзьям, певица решила украинизироваться и вернуться на украинскую сцену. Сейчас она выжидает момент для удачной премьеры, уже даже записала несколько демок на украинском. Яна ищет, к кому можно прийти на интервью, вроде Ефросининой. Скорее всего, согласится тот, кому Соломко занесет – деньги у неё есть, но не так много, чтобы платить всем за свое переобувание.

Напомним, Яна Соломко, всю жизнь жившая в Украине, умалчивала о российском вторжении и пела песни в поддержку солдат страны-агрессорки.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как провожая дочь в школу 1 сентября, певица подписала фото на украинском: "З днем знань!". На фото она с дочерью в солнечном Майами.

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