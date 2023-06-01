'В СБУ сказали, что все хорошо': певица Воронова, снявшая ПВО, рассказала об обысках и 'прикрылась' детьми

Скандальная киевская певица Инна Воронова, у которой 31 мая Служба безопасности Украины провела обыски, вышла на связь с оправданиями. Артистка рассказала, что после того, как она своими руками предоставила россиянам точную информацию о местонахождении украинского ПВО 16 мая, СБУ "поняли, что она девочка, и сказали, что все хорошо".

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После разговора со Службой безопасности Украины жена наркодилера Юрия Чернецкого была уверена, что ей ничего не угрожает, так что очень удивилась повторному визиту СБУ. Об этом она сама рассказала в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Две недели назад у меня был обыск, у меня был разговор в СБУ. Я извинилась. После чего СБУ сказали, что все хорошо, все понимают, что я девочка, что я испугалась. Мне пообещали еще на прошлой неделе вернуть телефон. И почему происходит это шоу, мне непонятно", – сказала Воронова.

Впрочем, она еще раз извинилась за публикацию работы ПВО и опрометчивость. Певица оправдалась тем, что испугалась и не знала, как правильно поступать.

"Никакого злого умысла в моих действиях не было. В душе я все еще маленькая девочка, которая пугается каждого шуршания, каждого постороннего шума. Это все я говорю не ради себя. А ради своих детей, их будущего. У них никого нет, кроме меня ", – написала исполнительница.

Она с претензией обратилась к правоохранителям, спросив, почему в Украине вручают подозрение матери 2 детей, отец которых сбежал. Воронова заявила, что не хочет, чтобы ее судьбу разрушили, и заверила, что подобной ошибки больше не повторит.

Напомним, что звезда 16 мая указала, откуда снимала работу ПВО и ее видео быстро "растянули" пропагандисты. Вычислить позиции украинских защитников по ее ролику оказалось не сложно. После громкого скандала она удалила ролик с "искренними" извинениями и продолжила вести блог.

Ранее OBOZREVATEL писал, что за последние недели Воронова начала все чаще попадать в скандалы. Например, опубликовала пошлое фото, где засветила соски, чтобы "поднять боевой дух ВСУ".

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