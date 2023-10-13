В России оконфузились с пьесами о Донбассе: драматурги никогда не были в Украине, но 'знают все' о националистах и войне

Не одними пропагандистскими фильмами и сериалами "богата" культура террористической РФ, и в доказательство этого россияне устроили церемонию награждения драматургов, написавших пьесы об оккупированной Донбассе и войне в Украине. Однако случился конфуз – двое из трех авторов никогда не были на временно захваченных оккупантами территориях, а последний сбежал в Челябинск, как только представился случай.

Однако этот "незначительный" факт не помешал им написать сюжеты для позорных театральных постановок. Пропагандисты подчеркнули, что троих победителей выбирали из 200 конкурсантов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В столице России устроили целый "шабаш" с ярыми путинистами, чтобы создать очередную иллюзию поддержки террористической политики Кремля. Пьесы призеров показались насколько неубедительными зрителям, что даже россМИ решили спросить у драматургов, бывали ли они когда-нибудь на Донбассе.

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Ответы, как и ожидалось, разочаровали. Обладательница третьего места из Москвы выдала, что писала об "ужасном нацизме" в Украине, но сама об этом знает только понаслышке, потому что бывала там "давно и проездом".

"Серебряный" призер из Челябинска заявил, что был "ополченцем первой волны в Луганске в 2014 году", но не объяснил, почему бежал из малой родины в РФ. Писал он, кстати, не о "нацизме", а о "несчастных" российских матерях, отпускающих сыновей убивать украинцев.

Победу в конкурсе одержал также житель Москвы. Его работа была посвящена волонтеру из столицы, упаковывающему гуманитарные грузы на передовую. Боевые действия москвич никогда не видел и не собирается туда ехать.

За свою писанину призер получил 100 тысяч рублей (30 тысяч гривен), а бывший житель Луганска – 50 тысяч (15 тысяч гривен).

Ранее OBOZ.UA писал, что украинская актриса Ада Роговцева вспомнила о своей поездке в Авдеевку Донецкой области пятилетней давности, когда ей был 81 год. Легенда украинского театра и кино показала многострадальный город, где не побоялась побывать.

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