28-летняя блогер едва не погибла во время селфи со свиньей. Фото 18+

Instagram-блогер из Норвегии Сара Бенедикте Нильсен (Sara Benedik­te Nilsen) подверглась нападению свиньи, когда хотела с ней фотографироваться. 28-летняя девушка получила рваную рану бедра, и врачи считают, что Саре повезло, потому что животное могло задеть артерию.

Как передает портал VG, инцидент произошел на загородной ферме в Оппдале, куда блогер поехала вместе с мамой. Сара захотела сделать селфи с огромным 400-килограмовым боровом, у которого были клыки.

После разрешения местного фермера женщины зашли за ограждение. Мужчина предупредил, что резких движений делать нельзя, кроме того, бедра лучше держать сомкнутыми.

"Я большая любительница животных, поэтому знаю как себя вести. Я присела на корточки рядом с огромной свиньей, чтобы не казаться слишком большой и не напугать ее. Когда я начала чесать борову ушко, то увидела, что ему это очень нравится", – рассказала девушка.

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Кабан напугался, когда блогер достала свой телефон. Он на несколько секунд застыл, а затем атаковал ее с громким визгом.

Сара успела подняться и удар пришелся на ногу, а не на лицо. Свинья вонзила клык в бедро и, мотнув головой, отбросила девушку на несколько метров в сторону.

Блогер смогла подняться из сбежать из загона. "Я думала, что меня убьют. Брызги крови фонтаном били прямо из моего бедра, когда я в отчаянии хромала к забору. При этом я изо всех сил пыталась удержать бедра вместе, чтобы не подставлять под удар пах", – вспомнила пострадавшая.

Фермер и мама оказали ей первую помощь. Мужчина отметил, что атака прошла очень быстро и помешать этому он никак не мог.

"С животным весом почти 400 кг и бивнями, острыми, как лезвия бритвы, справиться невозможно. Оно действует молниеносно и двигается как локомотив", – заявил он.

В больнице пациентке сделали экстренную полуторачасовую операцию, зашив рану, которая доставала до кости. Хирург отметил, что жизнь девушки была под угрозой, а от раны до большой артерии оставалось несколько сантиметров.

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