В Киеве охрана не пустила в ТРЦ блогера в рыцарских доспехах. Видео

В Киеве охрана торгово-развлекательного центра Ocean Plaza не впустила внутрь известного украинского блогера и шоумена Антона Мурафу. Мужчина пришел в ТРЦ в полном комплекте рыцарских доспехов, сделанных из металла.

Об этом киевлянин сообщил на своей странице в социальной сети Instagram. Сотрудники охранной фирмы заявили, что шоумен не "проходит по дресс-коду" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я не думал, что в 21 веке все ещё может быть дискриминация рыцарей из-за внешнего вида. Ocean Plaza. я требую объяснений", – написал блогер.

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На опубликованном ролике можно увидеть, что Мурафа в доспехах зашел на первый этаж ТРЦ и пытался пройти через рамку металлоискателя, которая моментально сработала. Шоумен сделал еще несколько попыток зайти, оставив на столике сначала телефон, а потом ключи.

После этого охрана сообщила мужчине, что на территории торгового центра в таком виде находиться нельзя и блогер ушел.

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