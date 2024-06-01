В Москве простились с Заворотнюк, которую до неузнаваемости изменила болезнь: пришла пропутинская элита и предатели Украины

В Москве попрощались с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая своим образом "провинциалки" из Мариуполя годами оскорбляла украинцев. Тело звезды несколько часов пролежало в храме Покровского монастыря, где собралась путинская элита, предатели Украины и фанаты "Моей прекрасной няни".

Те знаменитости, которые не смогли приехать, прислали семье актрисы венки. Однако в большинстве своем друзья Заворотнюк пришли лично.

Российская фигуристка родом из Днепра Татьяна Навка, также являющаяся женой путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, вместе с ним пришла на прощание с Анастасией Заворотнюк.

Одними из первых на церемонию прибыли предательница Украины Лолита, артист цирка Эдгард Запашный, открыто поддерживающий убийственную войну, и танцор Илья Авербух, радующийся геноциду украинцев.

Союз кинематографистов России, Академия Российского телевидения, "молчун" Дмитрий Нагиев и Андрей Малахов направили памятные венки на церемонию прощания.

Не проигнорировал прощание и один из самых ярых фанатов путинского режима – Григорий Лепс. Такие друзья при жизни были у Анастасии Заворотнюк.

Примечательно, что хотя церемония была публичная, возле гроба снимать категорически запретили. Как рассказали пропагандисты, из-за болезни звезда изменилась до неузнаваемости.

Ранее OBOZ.UA писал, как Анастасия Заворотнюк в роли "няни Вики" высмеивала украинцев и позорила Мариуполь. Она умерла от рака мозга.

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