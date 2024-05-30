Умерла Анастасия Заворотнюк из сериала 'Моя прекрасная няня', который унижал украинцев

В России ночью скончалась 53-летняя актриса Анастасия Заворотнюк, наиболее известная ролью няни Вики из Мариуполя в ситкоме "Моя прекрасная няня". Многие годы звезда боролась с онкологией и не появлялась на публике.

У актрисы была опухоль в мозгу. Об этом сообщили на странице Заворотнюк в Instagram.

"Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился за здоровье и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку", – написали в блоге актрисы.

О месте прощания пообещали сообщить дополнительно. Старшая дочь россиянки отреагировала на новость в своем блоге.

"Вчера ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты – самое лучшее что у меня было. Я очень горжусь, тем что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой как в этот дождливый день", – написала Анна.

Как сообщили российские СМИ, звезде стало хуже две недели назад. Дорогое лечение не дало результатов.

Болезнь Заворотнюк

Напомним, в 2019 году у Анастасии Заворотнюк диагностировали агрессивную форму рака мозга. С тех пор она практически не появлялась на публике, но, как сообщали близкие артистки, продолжала упорно бороться с недугом.

Однако прогнозы врачей о выздоровлении звезды сериала "Моя прекрасная няня" были совсем неутешительны. Так, один из онкологов год назад заявил, что Заворотнюк "остался месяц, максимум два", но она прожила еще 13 месяцев после этого.

В сети ранее распространяли информацию, что у Заворотнюк развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Недавно в СМИ также ходили слухи о том, что онкобольная звезда сериала "Моя прекрасная няня" утратила возможность говорить. Так решили после того, как дочь актрисы опубликовала Instagram-stories, в которой написала, что тяжело переживает невозможность советоваться с мамой.

В сети даже "гуляло" фото звезды, на котором ее трудно узнать. Кадр был сделан на камеру, фиксирующую автомобили на дороге.

Семья Заворотнюк

У Заворотнюк осталось трое детей: старшая дочь Анна, сын Майкл и Мила, которая появилась на свет незадолго до болезни матери.

Старших детей Заворотнюк родила от бывшего мужа, бизнесмена Дмитрия Стрюкова. А маленькую Милу от фигуриста Петра Чернышева. Анна проживает в Дубае, Майкл – в США, а Мила осталась в России.

Политическая позиция

Примечательно, что в 2019 году Заворотнюк поздравляла украинского президента Владимира Зеленского с победой на выборах. Им пришлось работать вместе, когда актриса еще строила карьеру.

"Я знаю, какой ты неутомимый и увлеченный трудоголик на площадке, как ты включаешься на 100% в каждую стоящую перед тобой задачу. Я искренне рада, что ты выходишь на новый уровень, что ты уже одержал такую большую и важную победу. Желаю со всей присущей тебе энергией, отдачей и правдивостью существовать в этом новом статусе, стать настоящим благом для своей страны и народа, который тебе доверился", – писала "няня Вика".

Несмотря на это, ее персонаж в популярном ситкоме преследовал цель унизить украинцев. Актриса сыграла "провинциалку" из Мариуполя, над которой москвичи все время насмехались.

Также она осуществляла незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма, за что попала в "Миротворец".

Ранее OBOZ.UA писал, что дочь актрисы Анна прокомментировала полномасштабное вторжение РФ в Украину. Она заверила, что против убийства людей и подчеркнула, что наполовину украинка. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!