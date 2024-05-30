Как Анастасия Заворотнюк в роли 'няни Вики' высмеивала украинцев и позорила Мариуполь. Подборка доказательств

Звезда любимого многими российского телесериала 2010-х "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, скончавшаяся от рака мозга ночью 30 мая, во время съемок киноленты унижала Украину, но больше всего высмеиваний получил Мариуполь, который теперь временно оккупировала Россия.

В сериале Заворотнюк играла роль украинки, уроженки Мариуполя, переехавшей в Москву покорять сердце столичного продюсера. Прежде всего внимание зрителя приковывает ее простонародное произношение и манера общения в противовес высокоинтеллектуальной российской элите, в семью которых она попала. Создается впечатление, что сценаристы еще с самого замысла кинокартины планировали "25 кадром" показать, какие украинцы якобы неудачники. Другие моменты, в которых Заворотнюк высмеивала наш народ, собрало микромедиа "яктитам".

"Когда речь заходит о бесконечных родственниках Вики, все они, как правило, делают что-то смешное, откуда бы они ни были – Одессы, Бердянска, Мелитополя или Бердичева. Но больше всего досталось Мариуполю – "родному городу" главной героини Вики. Этот город угнетали при каждом удобном случае", – объясняет источник.

В одной из серий няня Вика попадает в "лучшую частную клинику Москвы", где сравнивает уровень комфорта в больнице с гостиницей в Мариуполе, когда заглядывает в шкаф: "Это будто гостиница в Мариуполе. Даже никаких плечиков для моих нарядов". На это отвечает и одновременно высмеивает прибрежный город дворецкий: "Зато постель меняют каждый день и не звонят с предложением развлечься".

"Еще одна серия – о "богатой почтенной даме", которая оказывается одноклассницей Вики. Женщина вышла замуж и сбежала из Мариуполя. На этом строится юмор на протяжении всей серии", – сообщает "яктитам".

Вскорее в другой серии появляется девушка Лиза, которая удивительно похожа на няню Вику. Вот только она приехала из Харькова, но так же мечтает выйти замуж за москвича. Вместе две женщины в кадре начинают петь народную песню "Несе Галя воду", будто высмеивая отсутствие современной музыки в Украине.

"Мама и бабушка Вики хотят выдать девушка замуж, причем за любого мужчину. Иначе женщины обещают, что главная героиня вернется в Мариуполь. Это всегда подается так, будто украинский город очень плохой", – пояснило микромедиа еще один фрагмент из сериала.

В другой серии она встречает типичного преступника из 90-х в черной кожанке и с зализанными волосами. Он замечает знакомое лицо в облике няни Вики, а она объясняет, что родом из Мариуполя. В этот момент создатели пропагандистского сериала завуалированно назвали город преступным. Впоследствии сама главная героиня заявляет, что "уже 10 лет москвичка и общается в элитных кругах", поэтому говорит как местная.

"Еще в одной серии Вика знакомится с парнем, на котором едва не женится. Он сразу замечает ее "мариупольский" акцент – и признается, что всегда мечтал никогда не увидеть Мариуполь", – вспоминает медиа еще один эпизод.

Еще одной подругой-одноклассницей Вики была Нинка Звягина, сбежавшая из родного города в Москву работать медсестрой в поликлинике. "Как тебя в поликлинику занесло? Как тебя помню из школы, ты никак не могла разобраться, с какой стороны сердце", – иронически шутит главная героиня. На это Нинка отвечает: "Я и сейчас не разбираюсь". Сценаристы таким образом намекнули на необразованность украинцев и безолаберность.

Что любопытно, "Моя прекрасная няня" не является российской инновацией. Сценаристы ее адаптировали из американского сериала "Няня". Вот только русскоязычная версия имела отличительную черту – главная героиня была гражданкой другого государства. Как отмечает Виталий Гордиенко в YouTube-проекте "Загін кіноманів", это произошло потому, что Мариуполь на время выхода сериала, а это 2004 год, считали российским городом.

"Во-первых, это, как ни крути, объединяло Мариуполь с Россией. И многие мне рассказывали, что в детстве думали, что Мариуполь, это русский город именно из-за этого сериала. Теперь мы видим, для чего это делалось. Во-вторых, это означало, что главной героине можно добавить украинский акцент, над которым другие герои будут насмехаться. В оригинальной версии няня была еврейкой и там шутилось именно про это. Однако элегантным способом, ведь сама актриса была еврейкой, и она представила их культуру на экране. В российской версии все извратили, как надо именно им. Там любое украинство героини вызывало лишь пренебрежительные насмешки, ведь она далека от уровня московской элите", – объяснил Гордиенко.

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