В Москве прощаются с режиссером Меньшовым: на похороны пришла его жена. Фото и видео

В четверг, 8 июля, в Москве прощаются с известным советским и российским режиссером Владимиром Меньшовым. На похороны пришли его дочь Юлия, а также супруга Вера Алентова, которая ранее попала в больницу из-за коронавируса.

Юлия Меньшова пришла проститься с отцом в черном платье и медицинской маске такого же цвета. Подробней о церемонии прощания со знаменитостью – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Вместе с дочерью Меньшова пришел ее супруг Игорь Гордин, а также друг и коллега семьи Александр Литвинов. На церемонии прощания есть и супруга режиссера Алентова. На кадрах видно, что вдова артиста сидит и постоянно плачет.

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Отметим, что проститься с Меньшовым пришли десятки его друзей, коллег и родственников. На сцене зала установлены многочисленнее траурные венки, а на экране демонстрируются его фотографии разных лет.

К слову, отпевание режиссера проходит в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе, а затем его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1984), народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981).

Лауреат Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за фильм "Москва слезам не верит" (1981). Председатель Общественного совета при ФСИН России с 2010 года.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Владимир Меньшов умер 5 июля. Причиной смерти стал коронавирус. Знаменитому режиссеру было 81.