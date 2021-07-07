После смерти Меньшова его жену Веру Алентову перевели в реанимацию

79-летняя советская и российская актриса Вера Алентова попала в реанимацию после новости о смерти ее супруга Владимира Меньшова. Ранее артистку госпитализировали с коронавирусом и она лежала в обычной палате.

Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что после трагического известия состояние Алентовой резко ухудшилось, и ее снова поместили в отделение реанимации.

По предварительной информации, состояние актрисы врачи оценивают как средней тяжести, "хотя весьма стабильное". Известно, что "улучшений нет, но и не наблюдаются ухудшения".

К слову, Алентову госпитализировали 28 июня с подозрением на коронавирус. Позже диагноз подтвердился.

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Коротко о знаменитости:

Вера Алентова – советская и российская актриса, театральный педагог, народная артистка РФ. Лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Вдова Владимира Меньшова.

Всесоюзную известность получила после выхода на советские экраны мелодраматического художественного фильма режиссера Владимира Меньшова "Москва слезам не верит", в котором исполнила главную роль Екатерины Тихомировой. Лента стала лидером советского кинопроката 1980 года – ее посмотрели около 90 миллионов зрителей, а в 1981 году была удостоена американской кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 5 июля умер известный российский актер и режиссер Владимир Меньшов. Причиной смерти стал коронавирус. Знаменитому режиссеру было 81.