Умер известный актер и режиссер Владимир Меньшов

В понедельник, 5 июля, умер известный российский актер и режиссер Владимир Меньшов. Причиной смерти стал коронавирус.

Знаменитому режиссеру было 81. Об этом сообщил киноконцерн "Мосфильм".

"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", – говорится в сообщении.

О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.

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К слову, с тем же диагнозом в больнице лежит его 79-летняя жена актриса Вера Алентова. Меньшов был невъездным в Украину с 2017 года.

Советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1984), народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981).

Лауреат Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за фильм "Москва слезам не верит" (1981). Председатель Общественного совета при ФСИН России с 2010 года.

Дочь Меньшова Юлия также сообщила о грустном событии на своей странице в Instagram.

"Все. Все… все…" – написала Меньшова.

Напомним, Служба безопасности Украины провела проверку информации о финансировании террористов "ДНР" российским режиссером Владимиром Меньшовым. Сам россиянин признавался, что "действительно передал некую сумму денег для Донбасса".

Многие талантливые люди в России не поддержали агрессивную политику Кремля по отношению к Украине. По словам режиссера Владимира Меньшова, "не прошли проверку Крымом". Поэтому сегодня они испытывают большие трудности.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, знаменитый российский режиссер Владимир Меньшов пожаловался, что является запрещенным в Украине.