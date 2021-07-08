В Москве похоронили Владимира Меньшова. Фото с прощальной церемонии

В четверг, 8 июля, в Москве попрощались с известным советским и российским режиссером Владимиром Меньшовым, который умер на 82-м году жизни от коронавируса. Его похоронили Новодевичьем кладбище.

Проститься со знаменитостью пришли его дочь Юлия, а также супруга Вера Алентова, которая ранее попала в больницу. Подробнее о церемонии прощания – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отпевание легендарного режиссера проходило в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе. Процесс захоронения начался в запланированное время – в 16:00. Сотрудники полиции следили за порядком, а также просили всех присутствующих не пренебрегать мерами безопасности, в том числе, не снимать защитную маску.

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Гроб с телом режиссера опустили в могилу. Все желающие подходили, чтобы бросить горсть земли.

По словам инсайдеров, на панихиде Вера Валентиновна чувствовала себя плохо. Она отказалась от прощальной речи в Доме кино, только все время молчала.

Напомним, что Владимир Меньшов со своей будущей супругой Верой Алентовой познакомился еще на вступительных экзаменах во МХАТе. Довольно долгий период времени они просто общались и были хорошими друзьями.

Что известно о знаменитости:

Советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1984), народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981).

Лауреат Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за фильм "Москва слезам не верит" (1981). Председатель Общественного совета при ФСИН России с 2010 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия Меньшова пришла проститься с отцом в черном платье и медицинской маске такого же цвета. Вместе с дочерью Меньшова пришел ее супруг Игорь Гордин, а также друг и коллега семьи Александр Литвинов.