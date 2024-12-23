'В моем окружении уже десяток таких': коллега Галины Безрук назвал неожиданную причину выезда предательницы в Россию

Популярный актер Иван Шаран, сыгравший одну из ролей в сериале "Последний москаль", рассказал, как относится к решению коллеги по сериалу Галины Безрук работать и жить в России. Артист признался, что не осуждает изменницу, потому что вряд ли "она чувствовала себя комфортно в украинском контексте".

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Об этом Иван Шаран рассказал в интервью OBOZ.UA. По его словам, такой поступок актрисы – это, по крайней мере, честно: не чувствуешь себя украинцем – едешь из страны.

"Это довольно трудный вопрос, – анализирует поступок Безрук Иван Шаран. – Честно скажу: я ее не осуждаю, потому что сделала свой выбор. Не знаю, чувствовала ли она вообще комфортно в украинском контексте. Это первое. Второе – муж-россиянин, ребенок от него. И потом знаете, сколько у нас таких людей? В моем окружении уже десяток таких – и актеры, и нет. В один момент взяли и уехали. Наверное, не чувствуют себя украинцами – ну, по крайней мере, честно. Но мне кажется, что придет время, и они будут жалеть из-за этого решения. Однако больше в Украину не вернутся – никто им не простит".

Ранее OBOZ.UA, что актриса Светлана Косолапова, несколько сезонов подряд снимавшаяся в сериале "Домик на счастье" с Галиной Безрук, призналась, как относится к коллеге.

"Это ее выбор – все, что могу сказать по этому поводу, – говорит Светлана Косолапова. – Мы никогда не были подругами, достаточно нормально общались на площадке – вот и все. Могли поздравить друг друга с днем рождения, хотя, мне кажется, и такого не было. А то, что сейчас… Я считаю, что каждый в своей жизни получает свое. Я верю, что мы перерождаемся, и наша жизнь – очень долгое время на самом деле. Поэтому: дальше будет".

Также OBOZ.UA писал, что Новый канал объяснил, как предательница Галины Безрук, родившейся в Краматорске, а с 2015 года живущая в России, попала в эфир на третий год полномасштабной войны. Актриса снималась в первых четырех сезонах сериала "Домик на счастье", который транслирует телеканал.

Полное интервью с Иваном Шараном читайте на OBOZ.UA здесь.

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