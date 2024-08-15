'Из уважения к украинским актерам': Новый канал объяснил, как предательница Галина Безрук появилась в эфире

Новый канал объяснил, как предательница Галины Безрук, родившейся в Краматорске, а с 2015 года живущая в России, попала в эфир на третий год полномасштабной войны. Женщина снималась в первых четырех сезонах сериала "Будиночок на щастя", который полюбился многим украинцам. Пока существует только один сезон (последний, пятый), в котором предательницы нет.

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Новый канал отметил, что с 2022 года убрал все кинокартины, в съемках которых участвовали россияне. Как видим, четыре сезона "Будиночку на щастя" до сих пор транслируют. Пресс-служба телеканала ответила OBOZ.UA, почему так произошло.

"Сразу после начала полномасштабного вторжения и информации о том, что Галина Безрук сделала выбор остаться жить в России, Новый канал прекратил любое сотрудничество с актрисой. Все последующие эпизоды и новый сезон сериала снимались без ее участия – сценарий был изменен с целью исключения ее героини из нашего продукта. Нам досадно, что в прошлом она была частью истории, которая так сильно полюбилась нашему зрителю", – сообщил Новый канал.

Следует отметить, что новый пятый сезон комедийного сериала вышел весной 2024 года. Первая его серия начинается (спойлер!) с того, что главная героиня Маша, которую играет Галина Безрук, покидает своего любимого, по имени Макс, и убегает за границу подальше от войны, где строит отношения с французом. О своей дочери Василисе женщина "забывает", поэтому Макс вынужден отсудить девочку у бывшей жены и самостоятельно заняться ее воспитанием. Именно таким способом режиссеры решили выкрутиться из ситуации с исчезновением главной героини.

Из-за того, что более половины сериала были сняты в присутствии предательницы, Новый канал вынужден транслировать его полностью на повторе, чтобы поддержать украинских актеров, которые были основой съемочной команды.

"Новый канал с 2022 года не осуществляет показов каких-либо продуктов, включающих проявления российских актеров или других граждан страны-врага. Архивные эпизоды сериала "Будиночок на щастя", которые в повторе транслируются в нашем эфире, не попали в наш "черный список" исключительно из уважения к другим украинским актерам и создателям, которые присоединились к его созданию, а также с целью поддержки зрителями связи со следующими сезонами сериала, которые уже не содержат каких-либо сцен с Галиной Безрук", – отметили в пресс-службе.

Ранее OBOZ.UA писал, что на появление предательницы Галины Безрук, живущей в Москве и молчащей о войне, в эфире телеканала обратила внимание журналистка Алина Доротюк. Ее возмутило, что Новый канал транслирует старые серии, хотя в эфире уже новые без участия россиянки.

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