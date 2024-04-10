'Продолжение следует'. Украинская актриса, снимавшаяся вместе с Безрук, предположила, что ждет предательницу в скором будущем

Популярная киноактриса Светлана Косолапова несколько сезонов подряд снималась в сериале "Домик к счастью" с Галиной Безрук, которая ныне, несмотря на российскую агрессию, продолжает жить и работать в Москве.

В интервью OBOZ.UA Косолапова призналась, как относится к коллеге, которая родилась и выросла в украинском Краматорске, однако с началом вторжения остается в РФ.

"Это ее выбор – все, что могу сказать на этот счет, – говорит Светлана Косолапова. – Мы никогда не были подругами, достаточно нормально общались на площадке – это все. Могли поздравить друг друга с днем рождения, хотя мне кажется, и такого не было. А то, что сейчас… Я считаю, что каждый в своей жизни получает свое. Если не в этом, то в следующем. Я верю, что мы перерождаемся, и наша жизнь – очень долгое время. Потому: дальше будет".

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса Виталина Библив, тоже играющая в "Домике на счастью", призналась, что сейчас не общается с бывшей подругой, актрисой Галиной Безрук. "Не общаюсь и не хочу говорить об этом, – эмоционально отреагировала Виталина на вопрос о возможном общении с Галиной. – Она сделала выбор. Каждый выбирает свой путь, она выбрала вот такой – правильное или нет, покажет ей время. И если захочет, когда-нибудь расскажет об этом".

Ранее Виталина Библив публично заявляла, что ее коллеге из сериала "Домик на счастье" мешают уехать из России обстоятельства: "Она замужем за российским актером, с которым воспитывает маленькую дочь. Ситуация непростая. Знаете, ко многим там могут прийти домой физические лица и угрожать, например, тем, что заберут ребенка. Это как раз его ситуация".

Также OBOZ.UA писал, что актер Назар Заднепровский, тоже играющий главную роль в сериале "Домик на счастье", утверждает, что Галина выбрала жизнь в России, потому что планирует построить там артистическую карьеру. В интервью нашему изданию Назар упомянул, какие непростые разговоры вел с ней об этом на съемках четвертого сезона.

"Мы закончили четвертый сезон "Домика" пятого декабря 2021 года. Я с ней имел серьезные разговоры: давай домой, видишь же, как все нагнетается. Забирай малышку, переезжай. Она почему-то считала, что никому в Киеве не нужна. Пишут, что она выбрала семью, муж – российский актер. Нет, семья ее не держала. Там проблемы с мужем, она сама рассказывала – заглядывает в рюмку. Галина выбрала работу в Москве – в этом причина", – уверен Заднепровский.

Заднепровский не скрывает, что с недавнего времени вычеркнул Безрук из списков своих друзей: "Можно выбрать работу, но нигде не вылезать, а можно как Галя: когда россияне бомбят ее родной Краматорск, выходить на красную дорожку фестиваля Михалкова. Такими поступками перечеркивается человек" .

Полное интервью со Светланой Косолаповой читайте на OBOZ.UA здесь.

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