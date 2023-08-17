'В мире царит плохое воспитание женщин': Скрипка оскандалился критикой феминизма и поразмыслил, какими должны быть украинки

Известный украинский музыкант Олег Скрипка попал в скандал из-за антифеминистических высказываний и утверждений, что "женщин воспитывают неправильно". Артист считает, что украинки отличаются "уважением к своим мужчинам", а женщины в Европе – эгоистки.

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Такое мнение он озвучил в подкасте STAND UP Battle Club на YouTube. Скрипка, многократно находившийся за границей, рассказал о своем впечатлении от иностранных женщин и сравнил их с украинками (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Украинские женщины – они хозяйственные, они сексуальны и умны, они как менеджеры, они дома делают уют и уважают мужчин, у нас есть такая штука. А европейские женщины – они феминистические, а феминизм – это женский эгоизм", – начал артист.

Скрипка не считает, что такие "эгоистические" принципы должны быть частью мышления украинок, поскольку тогда они якобы потеряют уважение к своим мужчинам. А отвечать за "правильное воспитание женщин" должен их отец, считает певец.

"Есть определенная иерархия, есть самоуважение и уважение к партнеру. Феминизм, действительно, есть там самоуважение у женщин к себе, и нет уважения к мужчине. И оно насаждается в нашу культуру. Мы это теряем, но, к счастью, не до конца. И это плохое воспитание женщин в мире царит. В Украине эти "инстасамки" – это просто плохое воспитание женщин, они просто невоспитанные, но не все. Опять же, "золотая женщина" там есть на дне, это золото надо достать", – заявил Скрипка.

Исполнитель выразил благодарность своему тестю за "правильное воспитание" жены. Он считает, что в борьбе за свои права и личность украинки не должны "потерять патриархат в хорошем смысле".

На антифеминистические вбросы звезды отреагировали в комментариях под его подкастом.

"Кажется, неуважаемый господин Скрипка застрял в далеком прошлом, где единственной задачей женщины было быть удобной для патриархата", "Скрипка теперь – Иво Бобул", "Рассматривает женщин, как какие-то вещи. Вы не за патриархат, говорите? Да нет, ребята, поздно, вы нагородили здесь именно патриархального гноя", "Дайте ссылку на Википедию, пусть почитает, что такое феминизм", "Этот благородный господин так невероятно разбирается в вопросе воспитания женщин, что такое ощущение, что все же забыли воспитать его", – говорится в сообщениях.

Напомним, ранее в феврале этого года вокруг интервью Иво Бобула разразился скандал. Он выдал несколько абсурдных сексистских заявлений о том, что современные женщины "меркантильны", а "хорошие девочки должны сидеть дома".

OBOZREVATEL также писал, что украинский ведущий Владимир Остапчук попытался дать оценки женщинам, которые делают депиляцию и не делают ее, поэтому нарвался на критику блогеров, коллег и даже звезд-мужчин.

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