В Минкульте рассказали, сколько артистов не возвращаются в Украину после выезда за границу: ежедневно рассматривают 100 заявок

Министр культуры и информационной политики Украины Николай Точицкий раскрыл статистику относительно деятелей культуры, которые не возвращаются на Родину после полученного временного разрешения на выезд за границу. По его данным, каждый пятый артист остается за пределами Украины.

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Среди этих лиц и известные и малоизвестные певцы, актеры, музыканты, комики и танцоры. Николай Точицкий также отметил во время дискуссии проекта "Нова країна" LB.ua и EFI Group "Українська культура як один із головних інструментів нашої перемоги", что о большинстве людей, подающих заявки, он никогда не слышал.

Он отметил, что 20% артистов, кому Минкульт дает разрешение на временный выезд из Украины, не возвращаются. "Должен заметить, что из 5 выехавших 1 не возвращается", – сообщил Николай Точицкий.

Также министр отметил важную проблему в законодательстве, которая значительно приостанавливает процесс предоставления разрешений. Если бы этот вопрос уже давно был решен, то позволило бы ему тратить рабочее время на более важные дела.

"В последние годы должна была быть создана база, согласно которой артисты могли бы выезжать за границу. Но ее нет. Мне ежедневно приходится рассматривать по 100 заявлений на выезд, большинство из этих имен я не знаю, приходится тратить время на поиск информации", – добавил он.

Среди скандально выехавших из Украины на законных основаниях артистов есть Андрей Щегель, который гордился, что смог обмануть Минкульт, и звезда "Квартала 95" Руслан Ханумак, якобы рвавшийся к своему сыну.

Ранее OBOZ.UA писал, что певец Melovin рассказал, почему не уехал за границу, хотя имел такую возможность. Артист говорит, что настолько любит свою Родину, что не может ее покинуть.

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