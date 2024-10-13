'Мог остаться там': Melovin признался, почему не уехал за границу, хотя имел возможность. Видео

Певец Melovin (Костя Бочаров) признался, по каким причинам он живет в Украине, а бежать за границу не собирается, хотя имеет такую возможность. Артист говорит, что так любит свою Родину, что не может ее покинуть.

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Melovin периодически посещает другие страны с концертами, а в последний раз это произошло еще в мае 2024 года. По сценарию многих украинских блогеров и других знаменитостей он мог схитрить и не возвращаться домой. Однако, как говорит Бочаров в интервью "Суспільному", он ни разу не просрочил разрешение на выезд и всегда вовремя возвращался на Родину.

"А чего я тогда сижу перед вами? Столько раз мог остаться там. Я очень много гастролировал в Европе. Мы собирали огромные суммы, привозили сюда, в Украину. И поверьте, много возможностей было остаться там, учитывая перспективы европейской аудитории с Евровидения. Мог бы остаться и дальше продолжать свое музыкальную карьеру. Но я никуда не убегаю. Мне нравится, я люблю эту страну", – признался Melovin.

Он говорит, что видит немало недостатков в Украине, но свои проблемы также имеют европейские страны, которые часто идеализируют. Но существуют некоторые моменты, которые на Родине певец очень любит, и именно они его держат на родной земле.

"Да, у нее (Украина. – Ред.) есть свои вопросы, есть своя ментальность, у нее есть свои проблемы, как и в любой стране Европы. Но мне нравятся эти люди, мне нравится здесь воздух, мне нравится ездить выступать и для европейской аудитории, и привозить какую-то помощь, если это можно сделать. Потому что там сейчас донатят намного больше. Кто бы что ни говорил, что сама тема Украины понемногу стихает, но люди все равно испытывают какую-то индустриальную потребность помочь, если ты сможешь их попросить об этом, конечно. Мне так комфортно", – продолжил певец.

Как говорит Melovin, он еще ни разу не просрочил время разрешенного пребывания за границей: "Я за границей не был больше шести дней. Я приехал туда, залпом все и мы возвращаемся назад. Ни разу не проштрафились с конечной датой пребывания.

Ранее Melovin давал интервью OBOZ.UA, в котором рассказывал о самом памятном Atlas, со сцены которого совершил каминг-аут, и от каких концертов не будет отказываться, даже рискуя нарваться на хейт украинцев.

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