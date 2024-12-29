'Как же ты так смог?' Седокова показала реакцию сына на самоубийство экс-мужа Яниса Тимма. Фото

Певица-предательница Анна Седокова показала, как ее сын Гектор отреагировал на самоубийство отчима – латвийского баскетболиста Яниса Тимма, которого очень любил и называл отцом. Еще в день гибели экс-мужа она просила не писать в сети о нем, чтобы не травмировать психику ребенку, однако, похоже, потомок все же узнал трагическую новость.

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Она опубликовала в InstaStories скриншот переписки Гектора с отцом. Ребенок обращался к уже покойному Янису Тимму и признался ему, что любит.

"Ты умер? Но я все равно буду любить тебя. Я буду везде, где цифра 6. Ты был лучшим отцом в мире", – писал он во вторник, 24 декабря.

Однако Седокова, опубликовав переписку, добавила от себя, что до сих пор не понимает поступка Тимма и призвала не повторять его действий.

"Никогда так не поступайте. Просто ради этого, как же ты так смог. У тебя же дети", – высказалась она и добавила эмодзи разбитого сердца.

Стоит отметить: когда стало известно, что 16 декабря Янис Тимма покончил с собой, пропагандистские медиа начали предполагать, что баскетболист решился на этот шаг из-за уроженки Украины. Незадолго до трагедии, а именно 9 декабря, Седокова решила расторгнуть брак со спортсменом. Латвиец очень сложно перенес такие изменения в жизни, так что якобы тогда у него начали появляться мысли о самоубийстве.

Ранее OBOZ.UA писал, что друг бывшего мужа Анны Седоковой сделал шокирующее заявление о певице-изменнице. По словам предпринимателя, его товарища довели до самоубийства, а если бы представители правоохранительных органов прочитали переписку экс-супругов, предательнице угрожало бы лишение свободы.

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