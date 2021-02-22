В Киеве звезде 'Танців з зірками' глыба снега разгромила машину. Видео

Украинский хореограф, участник шоу "Танці з зірками" Макс Ежов поделился с поклонниками видео, на котором показал, как из-за бездействия работников ЖЭКа сосульки повредили его машину.

Так, у автомобиля разбит бампер и лобовое стекло. Соответствующий ролик знаменитость опубликовал на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам Ежова, лед с крыши упал на машину и повредил лобовое стекло, бампер, а также появились вмятины. Хореограф отметил, что все это из-за бездействия работников коммунального хозяйства, которые не сбивают сосульки и в результате люди страдают.

"Спасибо огромное государству, ЖЭКу и всем, кто к этому причастен, за то, что вы выполняете свои обязанности. Вы просто лучшие. Придурки, конченые придурки. Из-за того, что какие-то придурки сидят на своих местах и не могут выполнять свои обязанности, люди страдают. Вот что мне теперь делать? Кто мне это будет оплачивать?" – сказал Ежов.

Напомним, ранее Оля Полякова поделилась с поклонниками видео, на котором показала, что ее "дорогущий" ремонт в квартире пострадал из-за протечки крыши в доме. По словам знаменитости, работники ЖЭКа долго не реагировали на проблему.

Позже Полякова пожаловалась на то, что в ее квартире в Печерском районе Киева обвалился потолок из-за протечки крыши в доме. Она показала, как пострадала ее кухня.

Как сообщал OBOZREVATEL, дочь украинской певицы Ольги Поляковой – 16-летняя Маша – грубо ответила матери после того, как та пошутила, что у нее "подтекает крыша". Соответствующий ролик опубликовала сама Ольга на личной странице в сети.