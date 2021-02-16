Полякова показала, как испортился 'дорогущий' ремонт в ее квартире на Печерске. Видео

Украинская певица Оля Полякова поделилась с поклонниками видео, на котором показала, что ее "дорогущий" ремонт в квартире пострадал из-за протечки крыши в доме.

По словам знаменитости, работники ЖЭКа никак не реагируют на проблему. Об этом она рассказала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Так, в доме Поляковой крыша течет много лет. В этот раз относительно новый ремонт певицы, который она сделала весной, сильно испортился и на стенах появились потеки.

Артистка показала, что ей пришлось расставить по комнате миски, чтобы в них собиралась вода, которая капает с крыши. Также она отметила, что работники ЖЭКа так и не приехали, чтобы сбить огромные сосульки, которые образовались на ее окнах.

"У меня тут замок снежной королевы. Эй вы, ЖЭК, придите и сбейте сосульки", – добавила Полякова.

Напомним, ранее Оля Полякова в эфире шоу "Маска" назвала свою коллегу Тину Кароль "известной плакальщицей", в результате чего ей пришлось оправдываться перед поклонниками.

Как сообщал OBOZREVATEL, Оля Полякова предстала в новом дерзком образе. Она позировала в атласном удлиненном пиджаке, черных кожаных ботфортах на высоком каблуке и коротких шортах.