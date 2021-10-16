В Киеве умерла известная 73-летняя модель и светская львица. Фото

В Киеве ночью в субботу, 16 октября, умерла эпатажная модель Елена Волк. Женщине, которую называли киевской тусовщицей и светской львицей, было 73 года.

Она ушла из жизни, находясь в отделении реанимации городской больницы №7. Об этом друзья модели написали на ее странице в Instagram.

Они также опубликовали последнее фото Елены, сделанное два дня назад, 14 октября.

"Мы все запомним ее как яркую, энергичную и жизнерадостною женщину. Елена, нам будет очень Вас не хватать", – сказано в сообщении.

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В больницу Елена Волк попала накануне вечером, о чем написали на ее странице в Facebook.

Киевлянка, которой вскоре должно было исполниться 74 года, снималась в кино и рекламных роликах, принимала участие в показах и фотосессиях, посещала ночные клубы. Она также активно вела аккаунт в TikTok с молодым музыкантом.

Как сообщал OBOZREVATEL, три года назад Елену Волк приглашали сниматься в откровенных роликах, а также она решилась на обнаженные фотосессии.