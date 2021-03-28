В Киеве проучили уличного музыканта, который пел песни Моргенштерна. Видео

В Киеве на Крещатике проучили уличного музыканта, который пел песни российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева).Местные активисты напали на мужчину и запретили ему петь треки.

По данным издания Телеграф уличного музыканта зовут Денис и он приехал с Харькова. В видео, опубликованное Телеграм-каналом "Харьков 1654", между местными активистами и парнем произошел конфликт – мужчины пригрозились за повторное исполнение песен Моргенштерна отрезать уличному музыканту палец на ноге.

"Помните Дэнчика, который выступал на Холодной Горе и собирал деньги на зубы? Поехал в Киев подзаработать, а на него местные активисты напали и запретили петь песни Моргенштерна", – говорится в сообщении.

При этом в сообщении напомнили, что артист Моргенштерн не запрещен в Украине и даже намерен летом отправиться с туром.

К слову, в прошлом году концерт Моргенштерна в Одессе обернулся скандалом. Во время своего выступления рэпер назвал день траура по погибшим во время пожара в местном колледже "е**ной показухой". Позже свое недовольство тем, что произошло, высказало множество украинцев. Они обвинили артиста в том, что тот иронизирует над смертью людей.

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