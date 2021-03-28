У Києві провчили вуличного музиканта, який співав пісні Моргенштерна. Відео

У Києві на Хрещатику провчили вуличного музиканта, який співав пісні російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва). Місцеві активісти напали на чоловіка і заборонили йому співати треки.

За даними видання Телеграф вуличного музиканта звуть Денис і він приїхав з Харкова. У відео, опубліковане телеграм-каналом "Харків 1654 ", між місцевими активістами і хлопцем стався конфлікт – чоловіки пригрозили за повторне виконання пісень Моргенштерна відрізати вуличному музиканту палець на нозі.

"Пам'ятайте Денчіка, який виступав на Холодній Горі і збирав гроші на зуби? Поїхав до Києва підзаробити, а на нього місцеві активісти напали і заборонили співати пісні Моргенштерна", – йдеться в повідомленні.

При цьому в повідомленні нагадали, що артист Моргенштерн не заборонений в Україні і навіть має намір влітку вирушить з туром.

До слова, минулого року концерт Моргенштерна в Одесі обернувся скандалом. Під час свого виступу репер назвав день жалоби за загиблими під час пожежі в місцевому коледжі "е**тою показухою". Пізніше своє невдоволення тим, що сталося, висловило безліч українців. Вони звинуватили артиста в тому, що той іронізує над смертю людей.

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