В Киеве простились с известным режиссером и руководителем Театра на Подоле. Фото

В понедельник, 8 ноября, в Киеве состоялось прощание с украинским режиссером, руководителем Театра на Подоле Виталием Малаховым. Оно проходило в здании театра.

Об этом сообщается в Facebook Театра на Подоле. Проститься с Малаховым пришло много его коллег по сцене, поклонников и неравнодушных киевлян.

"Папа научил меня любить жизнь. И то, что сейчас происходит – это тоже проявление жизни", – рассказала дочь режиссера Дарья Малахова, передает "Суспільне".

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Виталий Малахов с 1987 года возглавлял Театр на Подоле в Киеве, в его наработках более 60 спектаклей. Был народным артистом и лауреатом Национальной премии им. Тараса Шевченко.

26 октября Малахова госпитализировали в больницу с сепсисом, который спровоцировала давняя боевая рана. Он находился в реанимации в стабильном, но тяжелом состоянии. Режиссеру должны были имплантировать искусственную почку.

4 ноября Малахов умер на 68-м году жизни. У режиссера осталась дочь – Даша Малахова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 ноября стало известно о смерти украинского режиссера-постановщика Дмитрия Мухарского – отца актера и телеведущего Антина Мухарского. Мужчине было 86 лет.

30 октября умер известный советский и украинский актер Алексей Колесник. Причиной трагедии знакомые артиста назвали COVID-19. 71-летний мужчина был родом из Полтавской области.