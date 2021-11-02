Антин Мухарский сообщил о смерти отца: не стало знаменитого украинского режиссера. Фото

↵

Умер украинский режиссер-постановщик Дмитрий Мухарский, отец актера и телеведущего Антина Мухарского. Мужчине было 86 лет.

О трагедии в семье Антин сообщил во вторник, 2 ноября, на своей странице в Facebook. Причиной смерти стал инсульт. Прощание с украинцем назначено на пятницу, 5 ноября.

Мухарский-младший поделился словами своего покойного отца, которые тот произнес во время последней прогулки с сыном. Как рассказал артист, она состоялась недели полторы назад.

Видео дня

"Жизнь прекрасна. Возраст – это абсолютно внутренняя категория. Если не смотреть в зеркало – возраста нет. Ты все чувствуешь точно так же и в 18, и в 30 и в 50", – говорил Дмитрий.

Антин рассказал, что его папа был оптимистом и "патологически не умел скучать". Его любимый актер – Чарли Чаплин, любимые фильмы – "Серенада солнечной долины" и "Волга Волга", блюда – вареники с вишнями и клубника со сметаной.

"Все, кто его знал, не мог не восхищаться умением отца держать себя в безупречной физической форме. До последнего дня он делал жим штанги лежа, а в 75 лет стал чемпионом по бодибилдингу среди ветеранов", – вспомнил актер.

Дмитрий Мухарский поставил десятки театрализованных представлений и казачьих праздников по всей Украине, организовал тысячи концертов.

Сын также указал, что его папа был модником-"пижоном", любил носить галстуки-бабочки и цветные носки.

Вместе со своей женой Валентиной мужчина провел 54 года. Прежде чем попасть в больницу, он также был вместе с любимой, а также – младшим сыном.

Антин сообщил, что семья была в кино, затем поужинала в ресторанчике и "слонялась торговым центром".

"Потом пришли домой, вдохновленные и наполненные... А потом произошел инсульт. Сложная операция, искусственная кома, несколько дней борьбы", – написал актер.

Антон Дмитриевич Мухарский (псевдо Антин Мухарский, Орест Лютый) родился 14 ноября 1968 года в Киеве.

Он является актером театра и кино, писателем, музыкантом, общественным деятелем. Был заместителем министра культуры.

И отец, и мать некоторое время выступали как музыканты, вместе работали вокалистами ВИА "Мрiя". Этот ансамбль был популярен на Украине в 1960–1970-е годы.

Как писал OBOZREVATEL, 30 октября умер известный советский и украинский актер Алексей Колесник. Причиной трагедии знакомые артиста назвали COVID-19. Напомним, что 71-летний мужчина был родом из Полтавской области.