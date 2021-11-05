У Даши Малаховой умер отец: не стало известного режиссера и руководителя Театра на Подоле. Фото

В Киеве скончался украинский режиссер Виталий Малахов, который много лет был художественным руководителем Театра на Подоле. Недавно он попал в реанимацию.

Об этом в Facebook 4 ноября сообщила его дочь, телеведущая Даша Малахова. Режиссера не стало на 68-м году жизни.

"19.07.1954 – 04.11.2021. Лети, мой родной", – написала ведущая. Она также проиллюстрировала пост фотографией отца.

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Виталий Малахов 26 октября попал в больницу из-за сепсиса, который спровоцировала давняя боевая рана. Режиссер находился в тяжелом, но стабильном состоянии.

Малахов с 1987 года руководил Киевским драматическим театром на Подоле. Вместе с труппой он ездил на гастроли во многие страны, в том числе в США, Великобританию, Италию, Мексику, Финляндию, Германию, Грецию.

Он также получил звание народного артиста Украины и был лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко в сфере искусств.

Кроме того, Малахов – сооснователь международного театрального фестиваля "Киев майский".

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 ноября стало известно о смерти украинского режиссера-постановщика Дмитрия Мухарского – отца актера и телеведущего Антина Мухарского. Мужчине было 86 лет. За время своей карьеры он поставил десятки театрализованных представлений и казачьих праздников по всей Украине, а также организовал тысячи концертов.