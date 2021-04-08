В калифорнийский особняк Меган Маркл и принца Гарри девять раз приезжала полиция
В калифорнийский особняк Меган Маркл и принца Гарри девять раз приезжала полиция за период с июля 2020 года. Именно тогда внук британской королевы Елизаветы II с супругой перебрались в новые апартаменты стоимостью в 14 млн долларов.
Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источник. По словам инсайдеров, только в июле офицеры приезжали к герцогам Сассекским четыре раза. Три вызова поступили в связи со срабатыванием сигнализации в утренние часы, четвертый обозначен как "телефонный запрос".
Следующие вызовы были в августе и ноябре. А в канун Рождества полиция нагрянула в дом Гарри и Меган после того, как к ним якобы совершил проникновение мужчина. Через два дня поступил новый звонок, и правоохранители снова вернулись в особняк герцогов. Они задержали подозреваемого.
Последний раз звонок был зафиксирован 16 февраля 2021 года в 2.21 утра по местному времени и отмечен как "активация сигнала тревоги".
Как уточнили инсайдеры, эти данные полиция Калифорнии предоставила в соответствии с законами о свободе информации, после того как Меган и Гарри в скандальном интервью Опре Уинфри поделились опасениями относительно своей безопасности.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл в интервью телеведущей Опре Уинфри намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.
Затем Маркл шокировала заявлением о том, что их маленький сын не станет принцем и не получит личную охрану, "поскольку не хотели, чтобы он становился принцем и планировали нарушить протокол".
В британской королевской семье заявили, что они обеспокоены расовым вопросом и переживают из-за трудностей, которые пришлось пережить супругам. Кроме того, в Букингемском дворце добавили, что Гарри, Меган и Арчи "всегда будут любимыми членами семьи".
Отец Меган Маркл Томас также высказался по поводу интервью, которое его дочь вместе со своим супругом принцем Гарри дала американской телеведущей Опре Уинфри. Он вступился за королевскую семью, отрицая какие-либо проявления расизма.
Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз отказался комментировать скандальное интервью сына принца Гарри и его супруги Меган Маркл.