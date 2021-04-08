У каліфорнійський маєток Меган Маркл і принца Гаррі дев'ять разів приїжджала поліція
У каліфорнійський маєток Меган Маркл і принца Гаррі дев'ять разів приїжджала поліція за період із липня 2020 року. Саме тоді внук британської королеви Єлизавети II з дружиною перебралися в нові апартаменти вартістю у 14 млн доларів.
Про це повідомляє видання Daily Mail із посиланням на джерело. За словами інсайдерів, тільки в липні офіцери приїжджали до герцогів Сассекських чотири рази. Три виклики надійшли у зв'язку зі спрацьовуванням сигналізації в ранкові години, четвертий позначено як "телефонний запит".
Наступні виклики були в серпні й листопаді. А в переддень Різдва поліція нагрянула до будинку Гаррі та Меган після того, як до них нібито проник чоловік. Через два дні надійшов новий дзвінок, і правоохоронці знову повернулися в маєток герцогів. Вони затримали підозрюваного.
Останній раз дзвінок було зафіксовано 16 лютого 2021 року о 2.21 ранку за місцевим часом і відзначено як "активація сигналу тривоги".
Як уточнили інсайдери, ці дані поліція Каліфорнії надала відповідно до законів про свободу інформації, після того, як Меган і Гаррі в скандальному інтерв'ю Опрі Вінфрі поділилися побоюваннями щодо своєї безпеки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше герцогиня Сассекська Меган Маркл в інтерв'ю телеведучій Опрі Вінфрі натякнула на расизм у британській королівській сім'ї. За її словами, ще під час першої вагітності деякі представники династії були стурбовані через колір шкіри майбутнього малюка.
Потім Маркл шокували заявою про те, що їхній маленький син не стане принцом і не отримає особисту охорону, "оскільки не хотіли, щоб він ставав принцом, і планували порушити протокол".
У британській королівській сім'ї заявили, що вони стурбовані расовим питанням та переживають через труднощі, які довелося перенести подружжю. Крім того, у Букінгемському палаці додали, що Гаррі, Меган та Арчі "завжди будуть любими членами сім'ї".
Батько Меган Маркл Томас також висловився щодо інтерв'ю, яке його донька разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі дала американській телеведучій Опрі Вінфрі. Він заступився за королівську сім'ю, заперечуючи будь-які прояви расизму.
Спадкоємець британського престолу принц Уельський Чарльз відмовився коментувати скандальне інтерв'ю сина принца Гаррі та його дружини Меган Маркл.