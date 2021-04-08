У каліфорнійський маєток Меган Маркл і принца Гаррі дев'ять разів приїжджала поліція за період із липня 2020 року. Саме тоді внук британської королеви Єлизавети II з дружиною перебралися в нові апартаменти вартістю у 14 млн доларів.

Про це повідомляє видання Daily Mail із посиланням на джерело. За словами інсайдерів, тільки в липні офіцери приїжджали до герцогів Сассекських чотири рази. Три виклики надійшли у зв'язку зі спрацьовуванням сигналізації в ранкові години, четвертий позначено як "телефонний запит".

Наступні виклики були в серпні й листопаді. А в переддень Різдва поліція нагрянула до будинку Гаррі та Меган після того, як до них нібито проник чоловік. Через два дні надійшов новий дзвінок, і правоохоронці знову повернулися в маєток герцогів. Вони затримали підозрюваного.

Принц Гаррі і Меган Маркл

Останній раз дзвінок було зафіксовано 16 лютого 2021 року о 2.21 ранку за місцевим часом і відзначено як "активація сигналу тривоги".

Як уточнили інсайдери, ці дані поліція Каліфорнії надала відповідно до законів про свободу інформації, після того, як Меган і Гаррі в скандальному інтерв'ю Опрі Вінфрі поділилися побоюваннями щодо своєї безпеки.

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