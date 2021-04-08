В калифорнийский особняк Меган Маркл и принца Гарри девять раз приезжала полиция

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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Меган Маркл и принц Гарри 9 раз вызывали полицию в дом

В калифорнийский особняк Меган Маркл и принца Гарри девять раз приезжала полиция за период с июля 2020 года. Именно тогда внук британской королевы Елизаветы II с супругой перебрались в новые апартаменты стоимостью в 14 млн долларов.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источник. По словам инсайдеров, только в июле офицеры приезжали к герцогам Сассекским четыре раза. Три вызова поступили в связи со срабатыванием сигнализации в утренние часы, четвертый обозначен как "телефонный запрос".

Следующие вызовы были в августе и ноябре. А в канун Рождества полиция нагрянула в дом Гарри и Меган после того, как к ним якобы совершил проникновение мужчина. Через два дня поступил новый звонок, и правоохранители снова вернулись в особняк герцогов. Они задержали подозреваемого.

Принц Гарри и Меган Маркл

Последний раз звонок был зафиксирован 16 февраля 2021 года в 2.21 утра по местному времени и отмечен как "активация сигнала тревоги".

Как уточнили инсайдеры, эти данные полиция Калифорнии предоставила в соответствии с законами о свободе информации, после того как Меган и Гарри в скандальном интервью Опре Уинфри поделились опасениями относительно своей безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Затем Маркл шокировала заявлением о том, что их маленький сын не станет принцем и не получит личную охрану, "поскольку не хотели, чтобы он становился принцем и планировали нарушить протокол".

  • В британской королевской семье заявили, что они обеспокоены расовым вопросом и переживают из-за трудностей, которые пришлось пережить супругам. Кроме того, в Букингемском дворце добавили, что Гарри, Меган и Арчи "всегда будут любимыми членами семьи".

  • Отец Меган Маркл Томас также высказался по поводу интервью, которое его дочь вместе со своим супругом принцем Гарри дала американской телеведущей Опре Уинфри. Он вступился за королевскую семью, отрицая какие-либо проявления расизма.

  • Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз отказался комментировать скандальное интервью сына принца Гарри и его супруги Меган Маркл.

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