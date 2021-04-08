В калифорнийский особняк Меган Маркл и принца Гарри девять раз приезжала полиция за период с июля 2020 года. Именно тогда внук британской королевы Елизаветы II с супругой перебрались в новые апартаменты стоимостью в 14 млн долларов.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источник. По словам инсайдеров, только в июле офицеры приезжали к герцогам Сассекским четыре раза. Три вызова поступили в связи со срабатыванием сигнализации в утренние часы, четвертый обозначен как "телефонный запрос".

Следующие вызовы были в августе и ноябре. А в канун Рождества полиция нагрянула в дом Гарри и Меган после того, как к ним якобы совершил проникновение мужчина. Через два дня поступил новый звонок, и правоохранители снова вернулись в особняк герцогов. Они задержали подозреваемого.

Последний раз звонок был зафиксирован 16 февраля 2021 года в 2.21 утра по местному времени и отмечен как "активация сигнала тревоги".

Как уточнили инсайдеры, эти данные полиция Калифорнии предоставила в соответствии с законами о свободе информации, после того как Меган и Гарри в скандальном интервью Опре Уинфри поделились опасениями относительно своей безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл в интервью телеведущей Опре Уинфри намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.