В Ивано-Франковске будут судить Оксану Марченко: жене Виктора Медведчука грозит до 8 лет тюрьмы

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование относительно финансирования Оксаной Марченко – супругой подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука – российских оккупационных группировок в Крыму. Схема, придуманная коллаборанткой и ее сообщниками, принесла террористам более 21 миллиона гривен, за что теперь Марченко грозит до 8 лет заключения.

Об этом сообщили на странице управления СБУ в Ивано-Франковской области. Материалы уголовного производства относительно Оксаны Марченко передали в суд.

Как сообщается, предательница, которая сейчас проживает в России, обвиняется по двум статьям: финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и коллаборационизм.

В ходе досудебного расследования было установлено, что Марченко с 2014 года перечислила миллионные суммы на счета военных и силовых подразделений России во временно оккупированном Крыму. Это продолжилось и после 2022 года.

"Установлено, что по указанию Оксаны Марченко руководители аффилированных компаний платили росгвардии и МВД РФ за "охрану недвижимости Медведчуков" на территории полуострова. На протяжении 2014-2022 годов Марченко и ее сообщники непосредственно профинансировали участвующие в осуществлении вооруженной агрессии РФ против Украины формирования на общую сумму более 21 млн грн", – сообщили в ведомстве.

К преступной схеме были также причастны два топ-менеджера из Киева, один из которых уже осужден, а другой ожидает своего приговора. Марченко тоже грозит до 8 лет заключения с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

Речь идет о ценных бумагах, имущественных и корпоративных правах в различных предприятиях, 30 квартирах, 8 жилых домов, 11 земельных участках, 2 объектах коммерческой недвижимости, 17 паркоместах и гаражей в Киеве, 13 земельных участках в разных регионах Украины, 2 базах отдыха и 2 спортивных базах в столице, Прикарпатье и Закарпатье, доме во Львовской области, двух масштабных имущественных комплекса и жилых домах в Крыму с эллингом и вертолетной площадкой.

Яхты, 19 автомобилей, в том числе два Maybach и Bentley Continental, и 757 произведений живописи и икон, коллекции часов, ювелирных изделий, антиквариата, многотысячный фонд старопечатных изданий также будут конфискованы.

Ранее OBOZ.UA писал, где сейчас Оксана Марченко, которая в вышиванке щебетала по-украински, но породилась с Путиным.

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