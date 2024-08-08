В Иране женщина на улице спела песню Эми Уайнхаус без хиджаба: ее арестовали. Видео

В Иране, стране, имеющей ненавистные правила относительно "правильного" вида женщин, гражданка Зара Эсмаили попала под стражу из-за отсутствия хиджаба и публичного исполнения легендарной песни Эми Уайнхаус Back to Black, ставшей гимном женского достоинства.

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Ее арестовали в субботу, 3 августа, после того, как видео с выступлением стало популярным в сети. После этого семья не имела контакта с девушкой и не знает, где она находится. Об этом сообщает Metro.

Источник, близкий к семье, подтвердил, что "семья Зары не смогла найти ее". Эсмаили известна тем, что без хиджаба выступает на улицах Тегерана с песнями в общественных местах. Это было формой протеста против репрессивных законов Ирана, ограничивающих свободу женщин.

"Зара, иранская певица, заключенная в Tehran Central Detention Center (Фашафуэ) за преступление, связанное с пением на публике. Она находится под давлением следователей, заставляющих ее признать связь с активистами и музыкантами за пределами Ирана. Это утверждение является ложью и сделано аналитическим центром Исламской Республики", – вступилась за Эсмаили иранская певица и основательница берлинской кампании "Право на пение" Фараваз Фарвардин.

Об аресте певицы активисты пытаются известить в сети, распространяя публикации под хештегом #FreeZara.

Известно, что в течение нескольких десятилетий верховный лидер Али Хаменеи выступал против "отравления нации западной культурой". Арест Зары Эсмаили произошел после того, как власти объявили новый план ограничения права выбора для женщин. Это произошло на фоне движения "Женщина, жизнь, свобода", которое началось с убийства Махсы Амини в 2022 году.

Вероятно, еще одной причиной ареста был выбор песни, исполняемой активисткой. Она выбрала хит Эми Уайнхаус Back to Black, в котором говорится о борьбе с окружающими, якобы лучше знающими, как правильно жить, об измене, о саморазрушении и о возвращении в депрессию и зависимости.

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