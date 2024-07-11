В Госдуме РФ сказали, что грозит Пугачевой после смелого поста о ракетном ударе по 'Охматдету'

Российская эстрадная певица Алла Пугачева поплатилась за поддержку украинцев после российского массированного обстрела 8 июля, разрушившего детскую больницу "Охматдет". Сограждане планируют засудить артистку, если "найдут в ее публикациях дискредитацию армии".

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И хотя Пугачева почти не публикует фотографии и очень редко что-то комментирует, россияне могут найти текст, который будет намекать на политическую позицию певицы, и обвинят ее в желаемом. О выдуманном возможном наказании российским медиа заявил депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев.

Он сказал, что артистке грозит 5 лет за решеткой, если так называемую дискредитацию российской армии найдут в ее соцсетях. Ради разоблачения потенциально опасного лица за дело готовы взяться правоохранительные органы. Объявят ли ее в международный розыск – неизвестно. Сейчас певица находится в Израиле, а в РФ последний раз ездила в декабре 2023 года, чтобы закончить все нотариальные дела по продаже своей недвижимости.

Главной целью, чтобы обыскать Аллу Пугачеву на наличие не нравящихся пропагандистам фраз, является их желание наконец признать артистку иноагентом. Эту процедуру начали еще в конце мая, но, похоже, достаточно доказательств найти не удалось, если она затянулась на несколько месяцев. Однако Журавлев утверждает, что Пугачева не скрывает свою антироссийскую позицию, поэтому новый приказ насчет нее должны принять быстро.

Если все же эстрадницу признают так называемым иноагентом, депутат говорит, что она не сможет получать деньги с РФ. "Уже сейчас запрещено размещать у таких [артистов] рекламу и финансировать их действия из российских источников – не раз говорил, что предателей нужно бить по самому дорогому, что у них есть, по кошельку", – заявил он.

Разговор о присвоении звания иноагента начался после того, как певица опубликовала в Instagram фотографией с ребенком с окровавленным лицом из "Охматдета" и написала: "Бог терпелив, но всему есть предел". Похоже, в этой фразе россияне заметили намек на дискредитацию своей "величественной и святой" армии.

Отреагировал на обстрел больницы также муж певицы комик Максим Галкин. Он опубликовал фото, где врачи вынужденно делают операцию ребенку после того, как в одно из зданий заведения прилетела ракета. Однако его депутат Журвлев обошел, вероятно, из-за уже давно присвоенного звания иноагента. В отличие от своей жены, Максим Галкин открыто критикует россиян и не скрывает этого.

Ранее OBOZ.UA писал, что путинистка Лолита Милявская вспомнила мудрые слова Аллы Пугачевой после "голой вечеринки". Певица заявила, что их было неприятно услышать.

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