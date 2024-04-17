Певица родом из Закарпатья и предательница Украины Лолита Милявская продолжает жаловаться российским СМИ на финансовый и репутационный ущерб, который пережила после участия в скандальной московской "голой вечеринке". Как утверждает коллаборантка, ее пристыдила даже коллега Алла Пугачева, эмигрировавшая из РФ из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Сама Милявская Примадонну уважает, несмотря на ее четкую антивоенную позицию, хотя сама с удовольствием работает на Кремль. Пропагандистам предательница рассказала, как Алла Борисовна отреагировала на участие 60-летней коллеги в тусовке полуобнаженной российской "элиты".

"Кстати, после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой Алла Борисовна мне влепила. Еще раз сказала: "Надо быть умнее в этом возрасте". И мне нечего ей возразить. Еще один мудрый совет старшей подруги", – рассказала Милявская.

Свою так называемую "подругу" уроженка Украины готова поддерживать и не разделяет хейт россиян в ее сторону. По словам Лолиты, если бы Примадонна вернулась в РФ и анонсировала концерт, билеты бы раскупили молниеносно.

Конечно, такое развитие событий существует только в больном воображении фанатки диктатора Путина. Сама Алла Пугачева дала понять, что ждет победы "добра над злом". Судя по словам артистки и факту ее эмиграции, стало очевидно, что Российскую Федерацию исполнительница первым словом не характеризует.

Напомним, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил в своих соцсетях, что получил ответ из Генеральной прокуратуры РФ на его обращение, и в настоящее время прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать артистку "иноагентом".

Ранее OBOZ.UA писал, что Алла Борисовна танцевала под украинскую народную песню "Ой на горі два дубки". Певица записала счастливое видео, как зажигает под известную украиноязычную композицию.

Позже артистка и ее муж-шоумен Максим Галкин отреагировали на видеообращение 3-летней украинки Надежды Чекман так, что мужчине даже пришлось перейти на украинский язык.

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