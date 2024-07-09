Пугачева и Галкин поддержали украинцев после удара по 'Охматдету' и вызвали волну гнева в РФ

Российские звезды – комик Максим Галкин и эстрадная певица Алла Пугачева – отреагировали на террористический российский обстрел больницы "Охматдет" 8 июля. Супруги резко осудили Кремль и показали ужасающие фото с места трагедии.

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Россияне мгновенно вызверились на артистов, не проигнорировавших военное преступление. По их версии, Пугачева и Галкин кричат об убийствах украинцев "за деньги американского барина".

"Одно из страшных фотосвидетельств сегодняшнего дня – врачи продолжают делать операцию ребенку на открытом сердце прямо во время российской ракетной атаки. Это какой-то бесконечный ад. Глубокие соболезнования семьям погибших", – написал Максим Галкин под фото из операционной.

Тем временем его жена прокомментировала попадание в самую большую детскую больницу одной меткой фразой, которая особенно возмутила фанатов теории "мы русские – с нами Бог".

"Бог терпелив, но всему есть предел", – написала Алла Пугачева и вызвала волну возмущения среди террористов и их приспешников.

Кто-то выдал, что "евреям слова не давали", а другие начали разгонять пропаганду, которую на уши россиянам уже навешали их чиновники.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинские звезды отреагировали на военное преступление России и обратились к миру, в то время как иностранцы призывали объединяться вокруг помощи Украине.

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