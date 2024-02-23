'В голове там вата'. Снимавшийся у Байрак украинский актер раскрыл истинное лицо режиссера

Популярный украинский актер Константин Костышин, ныне находящийся в рядах ВСУ, рассказал о своем отношении к режиссеру Оксане Байрак, которая после вторжения сбежала в РФ и работает для пропагандистских российских телеканалов. Артист в свое время снимался в картинах ура-патриотки.

По словам Костышина, Байрак всегда увлекались российскими артистами. Актер объясняет ее пророссийскую позицию тем, что "в голове там вата".

"Я всего несколько раз снимался в ее проектах, – говорит Костышин. – Это были небольшие роли, очень короткие. Помню, она даже мне что-то подарила в память после одного съемочного дня. Но вместе с тем видел не только любезность, но и другое – она предпочитала работать с российскими актерами. Но не только она – многие продюсеры считали, что наши актеры – это такое такое себе, а вот россияне – крутая школа. С чем я категорически не согласен. А они навязывали московских, а наших – да, брали во второстепенные роли".

"Ну, а по поводу Байрак, я, честно говоря, не следил за его творчеством, единственное, могу подтвердить, что она искренне восхищалась русскими, – добавляет актер. – Помню, даже какое-то письмо писала в поддержку Дмитрия Харатьяна, когда тому запретили въезд в Украину. В голове там вата, которая, к сожалению, размножалась. А со временем – проявилась ее позиция".

Напомним, осенью прошлого года OBOZ.UA удалось узнать, что режиссер Байрак работает над новым сериалом "Дождь на исходе лета" для пропагандистского телеканала. Главным актером в ленте был заявлен Антон Батырев, ранее активно снимавшийся в украинских сериалах, а после 24 февраля 2022 года публично поддержал кремлевскую агрессию. Впоследствии в одном из прямых эфиров в своем Instagram кинематографистка заявила, что зарабатывает средства для больной матери. Режиссер-запроданка также призналась, что скучает по Украине и обязательно вернется на родину.

Полное интервью с Константином Костышиным на OBOZ.UA читайте здесь.

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