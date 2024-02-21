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Стало известно, куда попал после мобилизации актер Константин Костышин

Оксана Гейдор
Люди
2 минуты
6,5 т.
Стало известно, куда попал после мобилизации актер Константин Костышин

Популярный украинский актер Константин Костышин ("Возвращение Мухтара", "Девять жизней Нестора Махно", "Любимые дети", "Тайны", "Сказка о деньгах", "Скорая помощь", "Ловушка", "За все тебя благодарю") получил повестку из военкомата и встал на защиту страны. В настоящее время артист проходит службу на южном направлении фронта.

Об этом 58-летний Константин Костышин рассказал в интервью OBOZ.UA. Актер мобилизовался в ВСУ осенью прошлого года, однако долгое время этого не афишировал.

Полномасштабное вторжение семья актера встретила в пригороде столицы, артист с семьей живет в Белогородке: "Первые дни мы почти все время проводили с семьей в подвале, фактически жили там. Ну, по крайней мере, ночевали так точно. На третий день я решил пойти записываться в тероборону. Как в кино было: простились с женой, она – в слезы. От нашего дома до сельсовета – километра четыре. Ничего из транспорта не ходило, пошел пешком. Записали меня. Говорят, нужно будет – позовем".

"Пришел домой, а успокоиться не могу, – продолжает актер. – Взрывы без конца, стреляют. Я взял ведро и пошел мыть машину – нужно было чем-то себя занять. Вдруг открывается дверь, жена: "Мы решили ехать!" Вывез ее с дочерью на трассу, там подхватили родственники, и они отправились на запад Украины, а затем переехали в Германию. А вернулись домой ровно через год. Было очень тяжело без семьи, что и говорить. Кроме того, наш театр долго не работал. Доходило до того, что коллеги начали заниматься работой, которая к актерству не имела никакого отношения, потому что нужно было выживать".

Стало известно, куда попал после мобилизации актер Константин Костышин

Осенью актер уволился из Театра на левом берегу Днепра, где прослужил 32 года. И почти сразу был принят в труппу Молодого театра, однако не успел там сыграть ни одного спектакля, потому что "ровно через две недели попал в ВСУ". Костышин служит на южном направлении, но, где именно находится, сообщать не хочет: "В целях безопасности рассказывать не могу. У меня прекрасный коллектив. Доволен окружением, реально очень хорошие парни. Время от времени в армии удивляются: "Ой, вы же артист?"

Стало известно, куда попал после мобилизации актер Константин Костышин

Родные Константина приняли новость о его мобилизации с пониманием: "Но, как все живые люди, конечно, очень переживали. Дочь Иванка заявила: "Не хочу, чтобы ты шел на войну". Однако вместе с этим вижу, что она мною гордится. Я звоню домой каждый день. У нас есть правило: утром звоню маме и сестре, а после обеда – жене. Потому что много всего по службе за день, нельзя так спокойно сесть и поговорить, а хочется. С самого утра и почти до ночи так выходит, что я занят".

Стало известно, куда попал после мобилизации актер Константин Костышин

В середине февраля актер впервые получил отпуск. Приехав в Киев, даже успел сыграть в спектакле: "Мне удалось выйти на сцену. Намеренно подгадал отпуск под наш спектакль "Играем в дурака". Давно его не играли, этот спектакль, – и вот я снова погрузился в это пространство. Приятно было".

Полное интервью с Константином Костышиным читайте на OBOZ.UA завтра, 22 февраля.

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