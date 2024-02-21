Стало известно, куда попал после мобилизации актер Константин Костышин

Популярный украинский актер Константин Костышин ("Возвращение Мухтара", "Девять жизней Нестора Махно", "Любимые дети", "Тайны", "Сказка о деньгах", "Скорая помощь", "Ловушка", "За все тебя благодарю") получил повестку из военкомата и встал на защиту страны. В настоящее время артист проходит службу на южном направлении фронта.

Об этом 58-летний Константин Костышин рассказал в интервью OBOZ.UA. Актер мобилизовался в ВСУ осенью прошлого года, однако долгое время этого не афишировал.

Полномасштабное вторжение семья актера встретила в пригороде столицы, артист с семьей живет в Белогородке: "Первые дни мы почти все время проводили с семьей в подвале, фактически жили там. Ну, по крайней мере, ночевали так точно. На третий день я решил пойти записываться в тероборону. Как в кино было: простились с женой, она – в слезы. От нашего дома до сельсовета – километра четыре. Ничего из транспорта не ходило, пошел пешком. Записали меня. Говорят, нужно будет – позовем".

"Пришел домой, а успокоиться не могу, – продолжает актер. – Взрывы без конца, стреляют. Я взял ведро и пошел мыть машину – нужно было чем-то себя занять. Вдруг открывается дверь, жена: "Мы решили ехать!" Вывез ее с дочерью на трассу, там подхватили родственники, и они отправились на запад Украины, а затем переехали в Германию. А вернулись домой ровно через год. Было очень тяжело без семьи, что и говорить. Кроме того, наш театр долго не работал. Доходило до того, что коллеги начали заниматься работой, которая к актерству не имела никакого отношения, потому что нужно было выживать".

Осенью актер уволился из Театра на левом берегу Днепра, где прослужил 32 года. И почти сразу был принят в труппу Молодого театра, однако не успел там сыграть ни одного спектакля, потому что "ровно через две недели попал в ВСУ". Костышин служит на южном направлении, но, где именно находится, сообщать не хочет: "В целях безопасности рассказывать не могу. У меня прекрасный коллектив. Доволен окружением, реально очень хорошие парни. Время от времени в армии удивляются: "Ой, вы же артист?"

Родные Константина приняли новость о его мобилизации с пониманием: "Но, как все живые люди, конечно, очень переживали. Дочь Иванка заявила: "Не хочу, чтобы ты шел на войну". Однако вместе с этим вижу, что она мною гордится. Я звоню домой каждый день. У нас есть правило: утром звоню маме и сестре, а после обеда – жене. Потому что много всего по службе за день, нельзя так спокойно сесть и поговорить, а хочется. С самого утра и почти до ночи так выходит, что я занят".

В середине февраля актер впервые получил отпуск. Приехав в Киев, даже успел сыграть в спектакле: "Мне удалось выйти на сцену. Намеренно подгадал отпуск под наш спектакль "Играем в дурака". Давно его не играли, этот спектакль, – и вот я снова погрузился в это пространство. Приятно было".

Полное интервью с Константином Костышиным читайте на OBOZ.UA завтра, 22 февраля.

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