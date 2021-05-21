В финале 'Холостяка 11' внезапно покинула шоу одна из участниц

В пятницу, 21 мая, во время финального выпуска популярного шоу "Холостяк 11" главный герой проекта Михаил Заливако внезапно решил попрощаться с одной из участниц – Розали. Мужчина считает, что между ними больше дружеские отношения, нежели любовные.

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира выпуска (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Так, Заливако пригласил девушку на личную встречу, чтобы пообщаться ближе.

Во время разговора с Розали выяснилось, что интересы пары явно не совпадают. Кроме того, они видят разное будущее. "Холостяк" заявил, что если ранее у него были любовные чувства к участнице, то сейчас он понял, что между ними только дружба.

"Она прекрасно знает, что она будет делать с друзьями. Но не знает, чего она хочет от отношений. Мое ощущение, что между нами больше дружба. Мы говорим вдвоем про дружеские компании, веселые вечера, но не о нас", – сделал вывод Михаил.

По словам самой Розали, она не ожидала, что финал шоу для нее закончится именно так.

"Я многое ожидала услышать, но не это. В этот момент я оказалась будто в другой реальности, оглушена словами. Слишком неожиданное прощание, поэтому настолько тяжелое", – сказала девушка.

Напомним, в пятницу, 14 мая, на телеканале СТБ показали одиннадцатый выпуск популярного реалити "Холостяк 11". На шоу неожиданно вернулась экс-участница Юлия (Зайка) – она продолжит бороться за сердце главного героя Михаила Заливако.

Ранее мы писали о том, как прошел десятый выпуск популярного реалити "Холостяк 11". В конце эфира стало известно, что главный герой Михаил Заливако попрощался с Джессикой Чеги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 14 мая, на телеканале СТБ показали 11 выпуск популярного реалити "Холостяк 11". В результате шоу покинула участница Даша.