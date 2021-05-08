"Холостяк 11" на СТБ: кто покинул шоу в десятом выпуске

В пятницу, 7 мая, на телеканале СТБ показали десятый выпуск популярного реалити "Холостяк 11". В конце эфира стало известно, что главный герой Михаил Заливако попрощался с Джессикой Чеги.

Мужчина объяснил свое решение тем, что девушка еще не простилась со своим прошлым, что помешало ее личной жизни на проекте. Он также добавил, что Джессика обязательно будет счастливой, только не с ним (чтобы просмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"В наших отношениях были претензии, ревность. Наверное, надломил прошлый опыт. Она не может до конца раскрыться. Она мне нравилась, но надеюсь, что она в будущем сможет отпустить все обиды", – сказал Михаил.

Напомним, что во время десятого выпуска шоу Заливако познакомился с семьей Чеги. Он отправился к девушке в ее родной город Мукачево. Перед встречей пара решила уединиться и провела время в горячих бассейнах. Между Михаилом и Джессикой произошли страстные поцелуи и нежные объятия.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как прошел девятый выпуск шоу "Холостяк 11". В конце эфира стало известно, что главный герой Михаил Заливако попрощался с Юлией (Зайкой).