Шоу "Холостяк 11": где смотреть десятый выпуск онлайн

В пятницу, 7 мая, в 19:00 на телеканале СТБ покажут десятый выпуск популярного реалити "Холостяк 11". Главный герой Михаил Заливако познакомится с семьями участниц и их жизнью вне проекта.

Помимо общения с родственниками и друзьями, каждая девушка побывает на индивидуальном свидании с "холостяком" в родных местах. OBOZREVATEL будет следить за прямым эфиром и расскажет о всех самых интересных событиях (чтобы просмотреть видеоанонс, проскролльте до конца страницы).

К слову, на церемонии роз каждая из финалисток будет нервничать из-за тайн, которые Заливако откроют их родные. Что скрывают девушки от главного героя – узнаете уже в эту пятницу.

width= "100%"

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как прошел девятый выпуск шоу "Холостяк 11". В конце эфира стало известно, что главный герой Михаил Заливако попрощался с Юлией (Зайкой).