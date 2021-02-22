В дорогущей квартире Поляковой на Печерске обвалился потолок. Видео
Украинская певица Ольга Полякова пожаловалась на то, что в нее "дорогущей" квартире в Печерском районе Киеваобвалился потолок из-за протечки крыши в доме.
Соответствующее видео знаменитость опубликовала в своих Instagram-сторис. Так, она показала, как пострадала ее кухня (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
"Ребята, это моя квартира. Вчера весь день тек потолок, а сегодня он обвалился. Это пипец. Это как вообще? Это что вообще? Как можно жить в таком доме, объясните? Посмотрите, что творится, ребята... Какой кошмар. Вот это, что случилось с моим ремонтом", – заявила Полякова.
Полякова отметила, что в ее квартира пострадала не одна комната. Она показала спальню своей 16-летней дочери Маши.
"Это комната моей дочери. Даже начали выпадать лампочки. Вот это все вот так течет по стенам. Я вообще, если честно в шоке полном", – добавила Ольга.
Напомним, ранее Полякова жаловалось, что из-за повышения температуры с крыши дома начал сходить снег, поэтому ее жилье, расположенное на последнем этаже здания, затопило. Полякова заявила, что только весной сделала новый дорогой ремонт.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Оля Полякова поделилась с поклонниками видео, на котором показала, что ее "дорогущий" ремонт в квартире пострадал из-за протечки крыши в доме. По словам знаменитости, работники ЖЭКа долго не реагировали на проблему.
Дочь украинской певицы Ольги Поляковой – 16-летняя Маша – грубо ответила матери после того, как та пошутила, что у нее "подтекает крыша".