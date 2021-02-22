В дорогущей квартире Поляковой на Печерске обвалился потолок. Видео

Украинская певица Ольга Полякова пожаловалась на то, что в нее "дорогущей" квартире в Печерском районе Киеваобвалился потолок из-за протечки крыши в доме.

Соответствующее видео знаменитость опубликовала в своих Instagram-сторис. Так, она показала, как пострадала ее кухня (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Ребята, это моя квартира. Вчера весь день тек потолок, а сегодня он обвалился. Это пипец. Это как вообще? Это что вообще? Как можно жить в таком доме, объясните? Посмотрите, что творится, ребята... Какой кошмар. Вот это, что случилось с моим ремонтом", – заявила Полякова.

Полякова отметила, что в ее квартира пострадала не одна комната. Она показала спальню своей 16-летней дочери Маши.

"Это комната моей дочери. Даже начали выпадать лампочки. Вот это все вот так течет по стенам. Я вообще, если честно в шоке полном", – добавила Ольга.

Напомним, ранее Полякова жаловалось, что из-за повышения температуры с крыши дома начал сходить снег, поэтому ее жилье, расположенное на последнем этаже здания, затопило. Полякова заявила, что только весной сделала новый дорогой ремонт.

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