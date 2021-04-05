В чем выходили замуж Каменских, Дорофеева и Джамала: 12 самых красивых свадебных платьев

Начинается сезон свадеб, и будущие невесты уже ищут себе то самое платье, которое они наденут на важнейшее событие в жизни.

Знаменитое платье Насти Каменских, 23-килограммовое одеяние Ассоль, народное убранство Джамалы и другие не менее интересные свадебные образы наших знаменитостей призваны вдохновить украинских красавиц на выбор своего подвенечного наряда. OBOZREVATEL собрал свадебные фото звезд за последние годы, узнал, какие аксессуары они подбирали и какой стиль свадеб сейчас в моде.

1. Александра Кучеренко

Мисс Украина 2016 Александра Кучеренко на свадьбу с Дмитрием Комаровым выбрала минималистичное платье от украинского дизайнера Екатерины Рутман.

Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров поженились в 2019 году

2. Даша Квиткова

Победительница "Холостяка" продемонстрировала свежий тренд свадебных платьев – корсет и расклешенную юбку. Ее свадьба с Никитой Добрыниным состоялась в августе 2020 года. Для росписи девушка выбрала наряд с прозрачными рукавами, а для танцев – белое платье-трансформер с V-образным вырезом.

Даша Квиткова и Никита Добрынин сыграли свадьбу в августе 2020 года

3. ONUKA

Ната Жижченко, более известная как ONUKA, приобрела для церемонии платье дизайнера Леси Патоки, которое пошили за одну ночь. Впервые счастливая невеста примерила его за полчаса до росписи. Свой образ певица дополнила шляпкой с короткой вуалеткой с цветами.

Ната Жижченко (Onuka) и Евгений Филатов (The Maneken) поженились в конце июня

4. Джамала

Джамала выходила замуж в традиционном татарском свадебном наряде. Ее платье – заслуга дизайнера Бичоллы Тетрадзе. На гражданской церемонии Джамала заменила накидку фатой, а вечером переоделась в национальное платье.

Свадьба Джамалы и Бекира Сулейманова прошла 26 апреля 2017 года

5. Алина Гордиенко

Звезда "Женского квартала" Алина Гордиенко вступила в брак в шелковом белом платье-слип. Ее неформальная свадьба проходила на крыше высотки.

Свадьба актрисы "Женского квартала" Алины Гордиенко прошла на крыше

6. Надя Дорофеева

Певица выбрала узкое длинное платье по фигуре и дополнила его контрастным поясом. Бракосочетание Дорофеевой и Дантеса состоялась летом 2015 года. Влюбленные назвали свою свадьбу "лавандовой" – именно это растение было одним из основных элементов декора торжества.

Дантес и Дорофеева назвали свою свадьбу "лавандовой"

7. Кристина Горняк

Платье Кристины Горняк, избранницы Владимира Остапчука, в котором она встречала гостей, отличалось интересным кроем и лаконичностью. Более классический силуэт выбрала невеста для главного атласного платья на свою свадебную церемонию.

Кристина встречала гостей в лаконичном платье с вырезом

Для церемонии Горняк выбрала платье с открытыми плечами и длинную фату

8. Ассоль

Певица Ассоль, она же Екатерина Гуменюк, выходила замуж в сентябре 2019 года в платье принцессы. Вес наряда составил 23 кг. Платье было расшито, кроме того невеста дополнила образ тиарой с жемчугами, жемчужными сережками и длинной фатой.

Платье Ассоль весило 23 килограмма

9. Алина Гросу

Принцессой на своей свадьбе в Италии была и Алина Гросу. Девушка сменила несколько платьев, все – от украинского бренда Feya Bridal.

Свадьба Алины Гросу и Александра Комкова состоялась 1 июня 2019 года

10. Екатерина Репяхова

Екатерина Репяхова, четвертая жена Виктора Павлика, выбрала кремовое платье со струящимся подолом и шлейфом. Его по всей длине украшали камни.

Свадебное платье Екатерины Репяховой, четвертой жены Виктора Павлика Instagram Екатерины Репяховой

11. Настя Каменских

Роскошная свадьба в стиле бохо-рустик Насти Каменских и Потапа состоялась в мае 2019 года. Певица выбрала платье нежного кремового оттенка израильского бренда Galia Lahav с ручной вышивкой. К нему пристегивалась многослойная юбка из нескольких слоев органзы и сетки.

Свадьба в мае 2019 года Насти Каменских и Потапа была в стиле бохо-рустик

12. Екатерина Кухар

Звезды украинского балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов обменялись брачными клятвами в изысканных и необычных образах. Так, наряд Екатерины, созданный Андре Таном, был темно-бежевого цвета и с необычными деталями, которые подчеркивали фигуру примы.

Екатерина Кухар вышла замуж за Александра Стоянова в бежевом эпатажном наряде от Андре Тана

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