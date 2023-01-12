В Чечне определились, накажут ли Меладзе за слова ''Героям слава''

В Министерстве культуры Чечни отказались лишать Валерия Меладзе звания народного артиста после скандального видео, где он прошептал: "Героям слава". С такой просьбой к политикам республики обратились российские коллеги.

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Минкульт Чечни якобы выступает за мир и "целостность России", но угрозы во взглядах Валерия Меладзе не видит. Такой комментарий дали российскому изданию "Подъем".

"Чеченская Республика выступает за целостность России, против международного терроризма, за стабильность, за политику руководства страны и пока такие моменты не затронуты им. Чеченская Республика активно участвует в наведении конституционного порядка на территории Украины", – говорится в заявлении.

В Минкульте добавили, что республика выступает против войны и стремится к миру и согласию. "Вопрос, лишать его звания народного артиста, пока не стоит", – закончили в пресс-службе.

Напомним, на российской новогодней вечеринке в Дубае Валерий Меладзе ответил проукраинскому фанату "Героям слава" и нарвался на хейт россиян. После распространения скандального видео в РФ певца захотели лишить российского гражданства, признать "иноагентом" и запретить крутить его песни в эфире ТВ и радио.

На следующий день артисту пришлось прокомментировать свой поступок. Меладзе признался в любви к обоим народам и заявил, что не хочет кому-то угождать.

Ранее OBOZREVATEL писал, что оправдание артиста ему не помогли, поэтому депутат Государственной Думы РФ обратился к генпрокурору России с просьбой дать правовую оценку его действиям.

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