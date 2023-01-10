В РФ хотят наказать Меладзе за слова ''Героям слава'': оправдание певца о ''братских народах'' не подействовали

Ситуация, которая произошла с певцом Валерием Меладзе 31 декабря в Дубае, получила широкую огласку. Россияне до сих пор не могут смириться с тем, что исполнитель позволил себе "славить националистическими лозунгами Украину". Помимо того, что многие деятели призвали лишить музыканта гражданства и званий, депутат Государственной Думы РФ обратился к генпрокурору России с просьбой дать правовую оценку его действиям.

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Андрей Луговой разместил копию обращения в Telegram-канале. В нем он отметил, что певец критиковал руководство Российской Федерации и одним из первых в феврале 2022 года уехал из страны, не поддержав действия Путина (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Депутат РФ также подчеркнул, что Меладзе, несмотря на свою позицию, давно запланировал ряд концертов в России в 2023 году. К слову, знаменитость с начала полномасштабного вторжения ни разу не дал интервью, ведь хотел оградить себя от неудобных политических вопросов.

"В связи с этим прошу Вас в рамках полномочий, предоставленных Вам действующим законодательством, дать правовую оценку действиям гражданина Меладзе Валерия Шотаевича, принять меры прокурорского реагирования. О результатах проверки и принятых мерах прокурорского реагирования прошу меня информировать", – написал в заявлении первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции.

Напомним, российский артист в ответ на критику его фразы "Героям слава" написал в посте в Instagram, что его "горячо любимые народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди". Исполнитель до сих пор боится называть кровавые решения Путина войной, решив, что будет лучше сгладить ситуацию.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинский продюсер Михаил Ясинский назвал братьев Меладзе "устрицами" и прокомментировал их "аполитическую" позицию. Он признался, что стал недолюбливать этих артистов еще в 2004 году.

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