В Британии начался траур по принцу Филиппу: люди сотнями стекаются к Букингемскому дворцу. Фото и видео

Великобритания объявила национальный траур из-за смерти супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа, которому было 99 лет. До похорон герцога Эдинбургского государство приняло решение припустить все флаги Великобритании. Кроме того, в течение 8 дней не будут принимать новых законов.

Траур в Великобритании продлится 10 дней, а для членов королевской семьи – 30 дней. В этот период они будут носить черную или темную одежду и траурные повязки, сообщает зарубежное издание Metro.

Сотни британцев начали съезжаться как в Букингемский дворец, так и в Виндзорский замок. Reuters

После того, как стало известно о смерти принца Филиппа, сотни британцев начали съезжаться как в Букингемский дворец, так и в Виндзорский замок, чтобы отдать дань и возложить цветы в честь памяти.

Однако работники вынуждены убирать цветы, свечи и другие вещи, которые люди оставляют возле резиденций. Чиновники утверждают, что все изъяты артефакты будут сохранены и выставлены на приватной территории замка.

Работники вынуждены убирать цветы, свечи и другие вещи, которые люди оставляют возле резиденций. Reuters

В течение 8 дней не будут принимать новых законов в Великобритании. Reuters

По информации The Sun, похороны принца Филиппа пройдут в Виндзорском замке, в часовне Святого Георгия.

Напомним, супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп умер 9 апреля, в возрасте 99 лет. Его похоронят в саду Фрогмор на территории Виндзорского замка.

Похороны пройдут в Виндзорском замке, в часовне Святого Георгия. Reuters

Государство приняло решение припустить все флаги Великобритании. Reuters

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в начале 2021-го года принц Филипп попал в больницу. Перед госпитализацией он несколько дней жаловался на плохое самочувствие. Позже врачи диагностировали у супруга Елизаветы II инфекцию. Источники не уточняли какую именно, но заверили, что это не связано с коронавирусом. 1 марта герцога перевели в госпиталь Святого Варфоломея, где ему сделали операцию на сердце, а уже в середине месяца его выписали из больницы.